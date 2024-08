El fallecimiento en la madrugada de este miércoles del juez federal de San Francisco, Pablo Gustavo Montesi, conmocionó al ambiente judicial de la ciudad y toda la provincia. Y aunque no llegó a ocupar muchos años en el puesto, que había comenzado a subrogar en 2018 y que por cuestiones formales de la designación tuvo una ausencia desde 2021 y mediados de 2023, estuvo al frente de importantes investigaciones, como el caso de las “facturas truchas”.

Montesi arribó en 2018 a San Francisco en reemplazo del juez Mario Garzón, quien se había jubilado. Oriundo de Córdoba, tenía una conexión de larga data con San Francisco ya que era el lugar donde se había instalado su abuelo y habían nacido sus padres, por lo que en su infancia solía pasar algunos días de sus vacaciones en la ciudad, según lo había contado a El Periódico varias veces en las entrevistas realizadas.

Se destacaba por un trato muy cordial y respetuoso. En su función también fue impulsor de importantes investigaciones como la megacausa de las “facturas truchas”, otras importantes sobre narcotráfico y lavado de dinero; la de la “carne podrida”, las presuntas estafas vinculadas a la Mutual Altos de Chipión y también la de trata de personas y explotación laboral vinculada a la organización religiosa Dimensión Cielo, entre las más conocidas.

También fue uno de los promotores de la llegada de la sede de la Policía Federal a la ciudad. Ya en 2018 había asegurado que trabajaría para lograr ese objetivo prioritario. “No podemos seguir trabajando con una Policía Federal que está a más de 150 kilómetros”, había expresado.

Montesi era además reconocido por su promoción del rugby en contextos carcelarios, un tema que impulsó desde su llegada a la ciudad y que meses atrás lo llevó a participar de una jornada de competencia en la cárcel de Bouwer entre equipos de distintas cárceles de la provincia, incluido el de San Francisco, denominado Los Caranchos. En su juventud había sido jugador en un club de la ciudad de Córdoba y se mantenía vinculado a la actividad a nivel provincial.

El funcionario había jurado en mayo de 2023 como juez federal de San Francisco, en un acto realizado en la Tecnoteca. Su pliego de designación había sido aprobado en el Senado de la Nación en abril del mismo año, en forma unánime. Ya había sido subrogante en el mismo cargo desde 2018 hasta fines de 2020, y por cuestiones formales de la designación no pudo continuar hasta que asumió nuevamente en 2023.

Su cariño por San Francisco

Montesi, oriundo de Córdoba y egresado como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un vínculo especial con San Francisco, de donde eran sus padres. “Mi abuelo llegó acá, fue acogido por esta ciudad, mis padres nacieron acá y cuando me tocó llegar me trataron y me recibieron súper bien, me sentí como en mi casa. Me tuve que ir porque la subrogancia duró dos años y siempre trabajé para volver", había afirmado a El Periódico tras su asunción en 2023.

Narcotráfico

Montesi había sido uno de los investigadores en la reciente desarticulación de una organización narco criminal en marzo de 2024 que operaba en toda la región y que era liderada por un cabecilla detenido en la cárcel de Ezeiza: Evelio “Yiyo” Ramallo, quien actualmente cumple una dura pena al adjudicársele varios homicidios y otros delitos de narcotráfico.

Fue una larga investigación de más de un año para poder desbaratar una aparente asociación ilícita que tendría vínculos con la banda rosarina de “Los Monos”. Los operativos contaron con numerosos allanamientos en localidades del departamento San Justo como Morteros, Brinkmann, entre otras, y también santafesinas (Rafaela, Suardi, Frontera), de los que participaron alrededor de 200 hombres de la FPA más 135 efectivos de Gendarmería Nacional. También se allanaron algunas cárceles.

También fue resonante años atrás la causa que condenó al ex presidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, por venta de drogas y lavado de dinero, junto a otras nueve personas.

Facturas truchas

Montesi había investigado la megacausa de las "facturas truchas", una presunta evasión fiscal millonaria en la región que tuvo a numerosos detenidos. Procesó a 12 de los detenidos y, por el contrario, dictó la falta de mérito para Domingo Benso, quien recuperó su libertad.

Dimensión Cielo

El juez federal de San Francisco también había estado a cargo de la causa contra el pastor evangélico Elías Argüello por delitos de trata y explotación laboral, quien se encuentra procesado aunque en libertad.

El pastor de la organización religiosa Dimensión Cielo y youtuber evangélico continúa procesado en una causa que se inició sobre finales del año 2020, cuando hubo allanamientos en su domicilio en el country de nuestra ciudad, entre otros lugares, y tuvo continuidad en marzo de 2021 cuando fue detenido un lapso breve de tiempo.

Según la investigación es el presunto líder de una secta que explotaba laboralmente a varias personas en dos de sus emprendimientos, uno relacionado a la panificación y otro al mercado inmobiliario.

Carne podrida

Otra de las causas que más impactó en la región fue la de la carne adulterada que se vendía en comercios de la zona. En 2019, bajo sus directivas, Gendarmería Nacional allanó de forma simultánea domicilios ubicados en las ciudades de San Francisco y Frontera. Los procedimientos permitieron decomisar 2.771 kilos de carne de origen animal en estado de descomposición no apta para consumo, presuntamente comercializados por una red que se dedicaba a esta actividad.

Cuatro de ellas fueron procesadas como integrantes de una asociación ilícita: Javier Rodolfo Besuzzo (47), María de los Ángeles Macagno (45), Gisel Soledad Valle (30) y Sergio José Valle (57). Este último es señalado como líder de la organización.