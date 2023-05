Pablo Gustavo Montesi juró este lunes como juez federal de 1ª Instancia de San Francisco, en un acto realizado en la Tecnoteca en un buen marco de público. Cabe recordar que en abril pasado, el Senado de la Nación había aprobado de forma unánime la designación del abogado cordobés luego de haber sido subrogante.

En el juramento estuvieron presentes la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y La Rioja, Graciela Susana Montesi; el vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba y La Rioja, Abel Guillermo Sánchez Torres; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sebastián López Peña; el fiscal general, Juan Manuel Delgado; la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Laura Matilde Echenique; el intendente de San Francisco Damián Bernarte; la jefa de la Policía, Liliana Zárate Belletti, el secretario del gremio judicial, Julio Piumato, y demás funcionarias y funcionarios.

En diálogo con El Periódico, Montesi se mostró contento y agradecido por regresar a San Francisco y aseguró que su objetivo será continuar combatiendo graves delitos como el narcotráfico y la trata de personas.

- Nuevamente en el cargo, esta vez efectivo y ya no subrogando: ¿cómo lo vive?

- La verdad es que estoy muy agradecido porque mi abuelo llegó acá, fue acogido por esta ciudad, mis padres nacieron acá y cuando me tocó llegar me trataron y me recibieron súper bien, me sentí como en mi casa. Me tuve que ir porque la subrogancia duró dos años y siempre trabajé para volver porque juro que la pasé muy bien acá. Vamos a continuar lo que iniciamos hace dos años, entiendo que se trabajó mucho, que se hicieron muchas cosas y nos tocará combatir lo que haya que combatir.

- ¿Con qué panorama se encuentra hoy? Ya no tiene un fiscal federal fijo tras la condena de Luis Viaut en la ciudad aunque sí existe un cargo subrogado.

- Tenemos subrogando a la doctora (María Marta) Schianni que es una fiscal muy preparada, muy instruida, con mucha capacidad de trabajo. Ya he trabajado con ella porque esos dos años me tocó subrogar la ciudad de Villa María y entonces hicimos muchas cosas juntos, o sea que nos conocemos y sabemos cómo trabajamos. Entonces entiendo que es muy positivo.

- ¿Cómo define a la ciudad hoy?

- Es una ciudad hermosa, con gente alegre, muy dispuesta, que trabaja mucho. Gente que cree en las instituciones y yo creo que las instituciones aquí están fuertes. Sinceramente es un placer estar, vivir y compartir con todo el mundo acá, además me crié en San Francisco porque hasta los 10 o 12 años he pasado todas mis vacaciones acá. O sea que es como un déjà vu.

- De acuerdo a la zona en que estamos, en el límite con la provincia de Santa Fe quizás el delito más complicado de resolver es el narcotráfico.

- Sí, aquí se trabaja muy bien, tenemos muchas fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la FPA, el Grupo ETER, la Policía de la Provincia. Trabajamos muy bien en coordinación con la Fiscalía de Delitos Complejos provincial, con el doctor (Bernardo) Alberione. La verdad que es un privilegio poder asumir esta función, poder estar acá y emplear todo lo que esté a mi alcance para poder combatir y darle a la sociedad y a la ciudad las respuestas que necesita. En mi etapa anterior realizamos muchísimos procedimientos de narcotráfico, hicimos muchos procedimientos de trata de personas, tanto laboral como sexual. Creo que ese es el camino, hay que trabajar con mucho entusiasmo, con mucho tiempo y dedicación. Tengo un grupo y un equipo que está muy preparado para hacerlo.