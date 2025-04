Carlos Vargas, un vecino de la localidad de Frontera, sufrió un grave episodio de inseguridad luego que delincuentes ingresaran dos veces en una misma madrugada a su vivienda de Calle 13 al 900. Según relató su tía Verónica, el primer robo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, momento en el que le sustrajeron la moto.

“Le entraron y lo primero que le llevaron fue la moto”, contó. Vargas, que tiene una discapacidad auditiva, no advirtió el ingreso de los ladrones. “Como tiene una discapacidad por su sordera, obviamente, no escucha cuando le han entrado a robar”, agregó su tía, quien aseguró que no es la primera vez que su sobrino sufre este tipo de hechos.

Luego de salir a hacer la denuncia policial, al regresar a su casa encontró que los delincuentes habían vuelto a ingresar. “Le llevaron el aire acondicionado que tenía para instalar, el teléfono, toda la documentación que tenía”, detalló. “Él tiene todas rejas en la casa, pero mi papá cuando fue a verlo no sabe por dónde entraron”, explicó.

A pesar de la gravedad del hecho, hubo un pequeño alivio: “Según sabemos, los ladrones de la moto se cayeron y por eso la Policía la pudo recuperar”, relató Verónica.

Carlos Vargas recibe una jubilación por incapacidad, ya que además de su sordera, padece problemas pulmonares. Trabaja como soldador en una fábrica del Parque Industrial, aunque su condición de salud no le permite hacerlo todos los días. “Por eso necesita el aire acondicionado”, indicó su tía.

La situación familiar también es delicada, ya que el hombre tiene una hija que también es discapacitada y con problemas de salud. Ante este panorama, la familia resolvió organizar una venta de tortas para el mes de mayo, con el objetivo de recaudar fondos para reponer lo robado y ayudar a Carlos a mejorar sus condiciones de vida.