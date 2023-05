El cierre de listas de Juntos por el Cambio a nivel provincial se caracterizó por las fuertes disputas internas entre los sectores de la alianza, que obligaron a entregar el listado ante la Junta Electoral ya en horas de la madrugada del último domingo, cuando el plazo vencía en la medianoche del sábado. Las internas también tuvieron un capítulo en San Francisco, con largas negociaciones, críticas y cambios de último momento.

Tras largas discusiones y negociaciones, Luis Juez (Frente Cívico) y Marcos Carasso (UCR) serán quienes encabecen la lista para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, Carasso también se había asegurado el primer puesto para la Legislatura, como primer candidato para distrito único, lo que fue muy criticado dentro del espacio, principalmente por la Coalición Cívica

“Juntos por el Cambio no puede, ni debe avalar las dobles candidaturas, es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto”, criticó Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, que responde a Elisa Carrió. En la práctica, la doble candidatura venía a asegurarle un cargo después de las elecciones.

Así, ya en la tarde del domingo el dirigente radical (preside el partido a nivel provincial) anunció que renunciaba a la candidatura como legislador y por lo tanto solo irá como candidato a vicegobernador. “No voy a ser candidato a legislador provincial porque voy a ser Vicegobernador de Córdoba”, expresó en Twitter.

Y agregó: “Por una confusión propia figuro en la lista de candidatos, pero ya instruí a nuestros apoderados a formalizar la renuncia a esa posibilidad que la ley otorga y dejar aclarada la situación”.

Laboristas quitaron apoyo a lista de Puricelli

Por otra parte, en San Francisco dirigentes del Partido Laborista emitieron un comunicado en el que quitaron el apoyo a Juntos por el Cambio, cuya lista finalmente será encabezada por Marco Puricelli. Este sector había mantenido reuniones con Puricelli tiempo atrás para sumar apoyos.

A través de un comunicado firmado por Gustavo Rossi (presidente del Partido Laborista Córdoba) y Marcelo Gastaldi (presidente del partido en San Francisco) cuestionaron la orientación de la lista local y aseguraron que “la solución de una Municipalidad eficiente y ordenada no es el despido sino la reconversión laboral”

“No acompañamos y renunciamos al cargo en esta versión de JxC – Juecista de San Francisco porque nunca terminamos de consolidar por escrito su compromiso de ver a los empleados municipales como trabajadores y que la solución de una Municipalidad eficiente y ordenada no es el despido sino la reconversión laboral”, indicaron.

“Decidimos no ser parte porque estamos convencidos que la política nace de un programa que tenga a los vecinos como eje principal. Porque entendemos y seguiremos entendiendo que la política es un espacio donde la palabra está para cumplirse y el mero utilitarismo una práctica a descartar. Los sanfrancisqueños sabrán interpretar quién representa un verdadero cambio o la continuidad de lo mismo con otro nombre”, concluyeron.

Según informaron desde JxC, Puricelli encabezará la lista de la coalición, mientras que Cecilia Roffé y Luciano Stoppani continuarán en el orden de la lista para concejales y Cristian Canalis irá como candidato a primer tribuno de cuentas.

Cabe recordar que Juntos por el Cambio era el único espacio en San Francisco que hasta último momento no tenía definido su candidato a intendente, en medio de fuertes disputas internas en la que no faltaron críticas entre los precandidatos e incluso no descartaban una ruptura de la alianza.

Renuncias y negociaciones en la provincia

Las internas y tensas negociaciones en Juntos por el Cambio marcaron también hasta último momento la conformación de las listas a nivel provincial para legisladores. Antes de Carasso, Pedro Dellarossa, ex intendente de Marcos Juárez y a quien Luis Juez quería como primer candidato a legislador, renunció a la candidatura antes de presentarse en el expediente electoral. Su nombre ya figuraba entre la lista que hacían circular los referentes partidarios, pero finalmente rechazó la postulación.