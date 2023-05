Tras tensas negociaciones, Puricelli será el candidato de Juntos por el Cambio

Luego de varios días de intensas negociaciones y con rumores de ruptura, finalmente Marco Puricelli será el candidato a intendente en San Francisco por la coalición Juntos por el Cambio.

Según informaron desde el entorno del dirigente radical, Puricelli encabezará la lista de la coalición, mientras que Cecilia Roffé y Luciano Stoppani continuarán en el orden de la lista para concejales y Cristian Canalis irá como candidato a primer tribuno de cuentas. Llamativamente, no está en la lista el restante precandidato, Andrés Balkenende.

A la vez, destacaron que la lista estará conformada con los equipos más representativos de cada espacio. “Es la alternativa que los vecinos de San Francisco necesitaban. Es la lista que va a lograr la transformación que la ciudad necesita”, manifestó el candidato a intendente.

Puricelli afirmó que es la primera lista de unidad que se presenta en los últimos 20 años.

Cabe recordar que Juntos por el Cambio era el único espacio en San Francisco que no tenía definido su candidato a intendente, en medio de fuertes disputas internas en la que no faltaron críticas entre los precandidatos e incluso no descartaban una ruptura de la alianza. La encuesta que debía definirlo tampoco cerró la discusión interna. Finalmente, será Puricelli quien estará al frente de la lista.

La lista se encuentra conformada de la siguiente manera:

Candidato a intendente

Marco Puricelli

Candidatos a concejales (titulares)

1- Puricelli, Marco Julio.

2- Roffé, Cecilia.

3- Stoppani, Luciano

4- Pérez, Camila Sol.

5- Vicentini, Gabriel.

6- Pfaffen, Cecilia Catalina.

7- Aranda, Gastón Maximiliano.

8- Amadio, Natalia Lorena.

9- Marchisio, Lorenzo.

10- Ortiz, Julieta Iara.

11- Battan, Benjamín.

12- Quiroz, Liliana Raquel.

Candidatos a tribuno de cuentas (titulares)

1- Canalis, Cristian.

2- Badino, Julia.

3- Gramoy, Ezequiel.