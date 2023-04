A menos de dos meses para las elecciones municipales, las disputas internas en Juntos por el Cambio (JxC) siguen sin resolverse y la alianza todavía no anunció quién será el candidato o candidata de este espacio, pese a que ya están entregados los resultados de la encuesta que debía definirlo.

Las mayores chances apuntan a Marco Puricelli (UCR) y Cecilia Roffé (Frente Cívico), quienes según los resultados de la encuesta difundida por JxC aparecen en el primer y segundo lugar, respectivamente. Las fricciones no son nuevas, pero ambos reclaman la candidatura mayor y todavía sin acuerdo entre ellos. Mientras el primero asegura que le corresponde ser el candidato por ser el ganador de la encuesta partidaria, los demás precandidatos señalan que la encuesta mostró un “empate técnico” y que la elección de tal candidatura debe salir por un consenso, algo que todavía no lograron.

Los plazos para un acuerdo son cada vez menores: tienen tiempo hasta el 6 de mayo.

En declaraciones a La Mañana de El Periódico Radio 97.1, Puricelli no dudó en presentarse como el ganador de la encuesta por un margen de “un punto y medio” sobre Cecilia Roffé y exigió que por ende la candidatura le corresponde a él, pese a lo que diga la actual concejala.

“Me dio como ganador, se pueden encontrar 200 mil vueltas técnicas. Se está demorando una definición que se tiene que tomar si se honra la palabra de lo que se firmó hace unos días. La encuesta arrojó un resultado, no hay que darle muchas más vueltas”, manifestó.

“Ya es la cuarta encuesta como cabeza de lista, que me da liderando la propuesta de Juntos por el Cambio. Pero esta fue la institucional y es la que vale para los demás actores que firmaron el acta y que aceptaron el resultado. La encuesta refleja la posibilidad de competir con el peronismo”, graficó.

“Me ha dado la ventaja por encima de Cecilia Roffé por un punto y medio. Yo me comuniqué con Cecilia para ofrecerle integrar el equipo de trabajo, que encaremos juntos este proyecto por delante, reconociendo el gran trabajo que ha tenido en el Concejo Deliberante con su agenda de críticas y denuncias”, continuó Puricelli.

Consultado sobre un acuerdo con Roffé, reconoció que todavía no hay consenso. “Yo tuve claro que si los resultados de la encuesta eran diferentes, yo iba a ser el primero en reconocerlo y ponerme a trabajar con la propuesta que resulte más competitiva. Andrés Balkenende y Luciano Stoppani me llamaron para felicitarme. Hoy la opción más competitiva de Juntos por el Cambio la encabezo yo, con mi equipo y toda la dirigencia de Juntos por el Cambio”, insistió el precandidato del radicalismo.

“Yo hace un año que estoy trabajando en un proyecto político de la ciudad. No hay proyectos locales que hayan crecido tanto en tan poco tiempo para competir con figuras que hace una década que están. La gente está buscando nuevas figuras para construir un cambio de paradigma en la política”, añadió.

Finalmente, sobre las disputas internas, aseguró: "Sabía que no iba a ser fácil que respaldaran a un candidato joven, por ahí a muchos les cuesta. Es un partido que cada vez corren más el arco, pero nosotros hemos ganado en todas las canchas que nos toca. Queda la grandeza de los dirigentes de Juntos por el Cambio de aceptar los resultados y ponerse a trabajar, para no ser funcionales al peronismo y construyamos una alternativa para poder ganar la Municipalidad"..

La postura de Roffé

Sin reconocer a Puricelli como ganador, la concejala también dialogó con El Periódico Radio 97.1 e insistió en que hay un empate. Subrayó que así se lo comunicaron a todos los precandidatos y reiteró sus críticas a la decisión de Puricelli de aliarse con Stoppani.

Consultada sobre los dicho de Puricelli al definirse como ganador, dijo: “Eso está mal, está mal adjudicarse un ganador. Así nos han pedido desde Córdoba, que a raíz del empate técnico se llegue a un consenso. No hay un ganador”.

“Eso no es lo que nos informaron desde Córdoba. Entiendo que a él le parezca, pero la encuesta tiene un margen de error del cuatro por ciento. Nadie se puede adjudicar el triunfo, si abrís la encuesta tengo mejor imagen y otras variables me acompañan a mí”, amplió.

“Más que decir, hay que hacer. Puricelli se alió con Stoppani la semana pasada, no querían llegar a un consenso, ahora resulta que Stoppani no medía. Puricelli sale a decir que ganó cuando desde Córdoba nos pidieron que nos pongamos de acuerdo porque es un empate. Yo planteo la necesidad de un acuerdo, no me parece tan difícil. Más allá de la encuesta, lo sabemos por el apoyo y respaldo de los vecinos, yo estoy tranquila y confiada por el respaldo de la gente, firme en mis convicciones”, señaló.

“La encuesta nos manifestó un empate técnico, que es lo mismo que pasó entre De Loredo y Juez. Lo que nos pidieron es que dialoguemos y evaluemos la situación, hacer una lista competitiva. Estamos en esa instancia”, agregó.

Roffé aseguró que esta decisión por vía del diálogo fue la propuesta que ella había realizado semanas atrás. “Es lo que yo había pedido hace 15 días en Córdoba, me parecía que los candidatos podíamos sentarnos en una mesa y decidir. Tuvimos que ir a Córdoba, aceptamos la encuesta y la verdad que no definió nada, porque está empatada. Me imagino que dentro de poco va a haber definiciones”, siguió.

“Yo estoy muy tranquila por el trabajo que vengo haciendo en el Concejo y en los barrios. Después de la encuesta, el apoyo ha sido mayor todavía. Vamos a seguir peleándola”, agregó.

Finalmente, la concejala reiteró sus críticas a la gestión municipal y que Juntos por Cambio debe enfocarse en resolver los reclamos vecinales: “Tenemos los mismos problemas de siempre, que no son los que atiende este Gobierno municipal. Tenemos que proponerle a los vecinos otro tipo de gobierno, otras prioridades que no son las del concejal a cargo de la intendencia”.

Los demás precandidatos

Por el lado de Cristian Canalis, subrayó de entrada que estas peleas internas no fortalecen a la alianza ni forman parte de los intereses de la comunidad. En el mismo sentido se pronunciaron los demás precandidatos.

“Es una desprolijidad a la que no tendríamos que haber llegado. Con los resultados de la encuesta nadie puede proclamarse ganador, hay un empate técnico. No hubiera querido llegar a esta situación, sino resolverlo antes. Yo pedía que se hiciera una votación interna, pero hay que ser muy claros en eso: el Pro no lo aceptó”, resumió Canalis.

El concejal, que se mostró más cercano a Roffé, insistió en que se debe llegar a un acuerdo lo antes posible y una ve definida la candidatura para la intendencia todos deben trabajar en unidad. “Hubiera preferido de otra manera, pero ahora ya está. La encuesta mostró un empate, entonces debemos llegar a un acuerdo cuanto antes y todos ponernos a trabajar para tener una alternativa en las próximas elecciones municipales y una propuesta para los problemas de los vecinos”, concluyó.

Finalmente, indicó que deben agotarse todas las instancias para llegar a un acuerdo, pero no descartó la posibilidad de competir en listas separadas.

En el caso de Andrés Balkenende, también habló de un “empate técnico” pero matizó que su postura es “la de unidad” al considerar que los dirigentes de este espacio deben ir juntos “para poder tener una lista fuerte en las próximas elecciones a intendente”.