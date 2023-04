Una fuerte pelea interna se reveló dentro de Juntos por el Cambio en la localidad de Morteros cuando faltan menos de dos meses para las elecciones municipales que elegirán al reemplazante del radical José Bria. Después de la votación interna llevada a cabo el pasado domingo en esta alianza, donde el sector de Somos Morteros (propone a la actual viceintendenta Valeria Gandino y Oscar Altieri) se impuso a Por Morteros (Gabriel Manavella-Norma Fenoglio), este último grupo denunció ahora serias “irregularidades” para armar la lista definitiva y alertó que la alianza podría no presentarse a las elecciones.

A través de un duro comunicado en sus redes sociales, el equipo de Por Morteros aseguró que el sector rival en la interna “ha cometido una serie de irregularidades, a los fines de conformar la lista definitiva a su conveniencia” y que “han manipulado a la Junta Electoral”.

El pasado domingo el espacio de Somos Morteros ganó la elección interna por un poco más de 400 votos. Sin embargo, aún no se pronunciaron respecto a la acusación de sus compañeros, la cual lleva las firmas de Manavella y Fenoglio.

Según el comunicado, Somos Morteros “ha manipulado a la Junta Electoral, organismo que debe proclamar e integrar la lista definitiva de candidatos electos, según Art.5, Item l del Reglamento Electoral de la Alianza de Juntos por Morteros”.

“En efecto, convocaron a una reunión entre los apoderados y miembros de ambas listas para acordar la distribución y pretendieron que se resuelva mediante un acta firmada por los apoderados. Ante nuestro rechazo, el 20 de abril uno de los miembros de la Junta Electoral envió una Resolución N° 3, sin firma y sin el acuerdo de los otros integrantes, en la que no se respeta la paridad de géneros ni el sistema D’Hont, lo cual la invalida”, agregaron.

“Como es de público conocimiento, el candidato a Intendente de Por Morteros, Gabriel Manavella, había manifestado que no aceptaría el cargo de concejal. Al no existir el instrumento legal de proclamación, no tiene ante quien renunciar”, ampliaron.

Además, señalaron que por el vencimiento del plazo para la presentación de listas ante la Junta Electoral, “insistieron para que presentemos los documentos que ésta requiere, amenazando con constituir la lista con los candidatos que firmen” y que por ello “Por Morteros no se responsabiliza de los problemas que puedan surgir, así como si Juntos por Morteros no puede presentarse a las elecciones municipales del 11 de junio próximo”.