Marco Puricelli y Luciano Stoppani anunciaron que trabajarán en conjunto dentro de Juntos por el Cambio para que el radical sea el candidato a intendente de San Francisco.

De esta forma, quedaron cuatro precandidatos en este espacio opositor, ya que el médico decidió bajarse para apoyar a Puricelli. Los demás son Cecilia Roffé, Cristian Canalis y Andrés Balkenende.

“El PRO tomó una decisión, tuvimos una reunión y siguiendo el ejemplo y el paso que dieron De Loredo y Juez a nivel provincial, que decidieron quién estaba mejor a través de una encuesta, nosotros también decidimos hacer una encuesta entre nosotros que dio un empate técnico. Como la ciudadanía pide gestos, generosidad a la clase política, es que decidimos apoyar a Marco”, indicó Stoppani en una conferencia de prensa este viernes.

A su turno, Puricelli se mostró agradecido por el “gesto” y aclaró que lograron conjugar una sola propuesta para la ciudad: “Es hora de ofrecer a la ciudad una propuesta clara que no tenga que ver con proyectos personales sino una propuesta de futuro real frente a un modelo que está agotado en la ciudad que es el del oficialismo”, apuntó.

Cabe recordar que el pasado lunes, los cinco precandidatos hasta ese momento se reunieron en la ciudad de Córdoba donde consensuaron dirimir al candidato mediante una encuesta cuyo resultado estaría la próxima semana.

De la moderación al enojo en el resto

La noticia fue un baldazo de agua fría para los demás precandidatos de Juntos por el Cambio, la juecista Cecilia Roffé, su par Andrés Balkenende y el radical Cristian Canalis, quienes siguen en carrera y esperan la encuesta definitiva cuyo resultado estaría la próxima semana.

Ante la consulta de El Periódico, Roffé indicó que no la sorprendió que se baje Stoppani y comentó: “Los números de las encuestas lo conocemos todos, sabemos quién está mejor. En la reunión que tuvimos en Córdoba planteamos la necesidad de acomodarnos con los números que conocemos. Él (por Stoppani) se negó y pidió otra encuesta y trabajar en sociedad con Puricelli y sumar los votos de ambos para hacer frente a los números míos., No me sorprende este apoyo, pero me llama la atención que no haya querido consenso, que haya pedido más encuestas; se firmó un acta acuerdo entre los partidos y a cuatro días no cumplen con los firmado”, cuestionó.

Al mismo tiempo, la concejala sostuvo: “Estas cosas dilatan, embarran la cancha y benefician a (Damián) Bernarte a quien voy a disputarle el poder en las próximas elecciones. No comparto el accionar y espero que la semana que viene podamos hacer una lista oficial de unidad”, confió.

Por su parte, Balkenende fue más moderado y recordó la firma del acta acuerdo del pasado lunes en Córdoba y lo que se decidió: “La firmamos los cinco precandidatos con los partidos que representan la coalición Juntos por el Cambio y quedamos que iban a mandar a dos encuestadores a San Francisco y para lunes o martes de la semana que viene nos daban resultados. Hoy con esto que sucedió somos cuatro precandidatos, en base a la encuesta salen las candidaturas”.

Por último, Canalis expresó su malestar al indicar que este acercamiento entre Puricelli y Stoppani rompe con lo acordado el pasado lunes: “Es una falta de respeto, coincidimos en hacer una encuesta que tendrá sus resultados en los próximos días. De todos modos es una muestra de debilidad lo que hicieron y vemos otra mano, la del oficialismo, que busca romper y dividir al espacio”, cuestionó.

El concejal radical recordó que desde su partido siempre pidieron una interna abierta, pero aseguró que el PRO nunca quiso hacerla: “La elección interna era el modo más democrático y el PRO se opuso. Terminamos aceptando una encuesta por los tiempos que ya son menores”, señaló.