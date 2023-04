Tras el anuncio del intendente Damián Bernarte de fijar la fecha para las elecciones municipales el próximo domingo 25 de junio, en la misma jornada en que se hará la votación a nivel provincial para gobernador y legisladores, comienza el tiempo decisivo y de campaña para los distintos espacios políticos de la ciudad.

Si bien la mayoría de ellos ya tiene en claro desde hace tiempo quién será la persona que encabezará su lista, otros todavía están en negociaciones, como el caso de la alianza Juntos por el Cambio y los partidos de izquierda.

Para todos los candidatos será también la oportunidad de mostrar a la ciudadanía qué proyectos tienen para la ciudad y cómo los piensan desarrollar; o bien centrarse en solo criticar. ¿Será una campaña de propuestas o de críticas? En los próximos meses se verá la respuesta.

Para el intendente Bernarte, será el momento en que podrá validar en las urnas su corta gestión al frente del Gobierno municipal, al que accedió en diciembre de 2021 como presidente del Concejo Deliberante, tal como lo indica la ley, cuando Ignacio García Aresca dejó la intendencia para asumir como diputado.

Si bien, como suele decirse en política, los oficialismos hablan con la gestión del día a día, en la campaña posiblemente Bernarte tenga que mostrar otros proyectos para la ciudad y, como jefe municipal, respuestas para problemas y reclamos concretos de vecinos y vecinas, que no son pocos.

Como ya es sabido, los otros postulantes confirmados para sentarse en el Palacio Tampieri y conducir los destinos de la ciudad son el actual concejal Andrés “Bocha” Romero por el Frente de Todos, que buscará al menos mantener su banca al ser uno de los concejales que se mostró más activo en estos años; el tribuno de cuentas por el oficialismo Gustavo Piscitello, quien pegó un portazo e irá por fuera del justicialismo como candidato del Partido Demócrata Cristiano; Elena Vacchetta por Encuentro Vecinal, el partido que tiene como referente a Aurelio García Elorrio en Córdoba; y Germán Cassinerio por el Partido Libertario, identificado con Javier Milei.

Un espacio que falta definirse es el de los partidos de izquierda, que siguen de cerca las negociaciones a nivel nacional y provincial para lograr un frente de unidad entre el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero e Izquierda Socialista. De llegar a buen puerto el diálogo, también en San Francisco se presentarían con una alianza.

Juntos pero separados

En base a los resultados de las últimas elecciones, sin dudas que el espacio que se presenta como más competitivo para hacerle frente al peronismo local es Juntos por el Cambio, que tiene nada menos que cinco precandidatos entre el Pro, la UCR y el Frente Cívico. Los primeros anotados fueron Luciano Stoppani por el macrismo; y Cristian Canalis y Marco Puricelli por el lado del radicalismo. A ellos se sumaron esta semana por el Frente Cívico la concejala Cecilia Roffé y Andrés Balkenende, ex concejal.

Si el objetivo es gobernar la ciudad de otra manera, la alianza no demostró hasta el momento un proyecto muy sólido ni trabajado teniendo en cuenta que a menos de tres meses de la elección y ya conocida la fecha de la misma, todavía no tienen definido quién encabezará la lista que pretende quedarse con el Gobierno municipal. Aunque en política en los últimos años es usual que las candidaturas se definan sobre la hora, en San Francisco por el momento no hubo ni siquiera una mera foto de unidad al menos entre concejales que hace años comparten un mismo espacio político y tarea.

Llamativamente sus precandidatos todavía hoy hacen campaña cada uno por su lado, con propuestas distintas. Más aún, con propuestas cuestionadas por otros precandidatos del mismo espacio, como el proyecto de crear una “Guardia Urbana” lanzado esta semana en soledad por Stoppani, similar a la Policía Ciudadana que planea poner en marcha el Gobierno municipal y que tuviera críticas de Canalis y Roffé cuando Bernarte lo anunció en marzo.

Esta división refleja también la tarea de sus cuatro representantes en estos años en el Concejo Deliberante: cada partido por su lado y pocos proyectos conjuntos, priorizando las críticas a la gestión del oficialismo o al funcionamiento del propio Concejo. La cuestión pasa ahora también por el lugar que ocuparían en la lista de concejales quienes finalmente no se postulen a la intendencia.

Todavía dentro de los plazos electorales, se espera que estas diferencias internas se resuelvan a la brevedad y en pocos días se anuncie quién será la persona que lidere una coalición que en la ciudad cuenta con un piso de votos nada despreciable. Esto puede ser por la vía del diálogo entre los precandidatos, por una encuesta o directamente por la decisión de Luis Juez, quien ya fue confirmado semanas atrás como el candidato a gobernador del espacio.