La ansiedad va creciendo dentro de Juntos por el Cambio en San Francisco, coalición que todavía no tiene definido su candidato a intendente.

Hasta el momento hay tres precandidatos: Luciano Stoppani (PRO), Marcos Puricelli (UCR) y Cristian Canalis (UCR), con la posibilidad de que se les sume Cecilia Roffé (Frente Cívico), quien esperará que se confirme la fecha de los comicios para dar a conocer sus intenciones. Aunque en todo los casos hablan de diálogo para llegar a un consenso, existen diferencias en el método a utilizar para elegir quién será el candidato a intendente que le dispute al peronismo el poder en San Francisco.

¿Votación interna o encuesta? Esa es la cuestión, aunque todo parece indicar que triunfará la segunda opción, tal como ocurrió a nivel provincial con la candidatura de gobernador por este espacio de Luis Juez.

Stoppani: "Los números nos dan bien a nosotros"

Luciano Stoppani se mantiene seguro ante los números que las encuestas -dice- le dan a él sobre los demás.

Además, indicó en diálogo con El Periódico que no dejó de ser el candidato de Juntos por el Cambio en ningún momento: "Sigo siendo el candiato porque ya lo fui en 2019, nunca dejé de serlo. De todos modos no tenemos problemas en definirlo, tiempo para una interna no hay, pero no tendríamos problemas en hacerla".

Al ser consultado si será una encuesta la que defina la interna, dijo que sí: "Es la única forma de definirlo. Estamos en tratativas, hablando, tratando de llegar a acuerdos como se hizo a nivel provincial. Nosotros tenemos datos para ponernos como candidatos".

Stoppani indicó además que en el PRO, espacio que integra y lidera, están "bien alineados" marcando diferencias con los demás espacios que integran Juntos por el Cambio: "El candidato nuestro ya está. Los números nos dan, pero además tuve 7500 votos en la última elección. Esa es la mejor encuesta que existe".

Puricelli: "Nuestra propuesta es la más sólida"

Marco Puricelli, que forma parte de la agrupación local "Radicales en el tren", señaló a El Periódico que la propuesta que encabeza es la "más sólida para conducir al espacio", en términos de compromiso de la gente, presencia en los barrios, propuestas técnicas y competitividad.

El joven abogado que formó parte años atrás del gobierno municipal de Ramón Mestre en Córdoba capital, indicó que desde un primer momento solicitó que haya una votación interna para dirimir al candidato a intendente: "Lo que quise fue una interna abierta. No tengo dudas que será algo que Juntos por el Cambio deberá resolver de forma institucional para que no ocurra lo que pasa hoy. No creo en las encuestas, pero algún mecanismo para tener una especie de criterio hay que tener. Probablemente vayamos a ese escenario".

Luego, sostuvo que todavía "no hay candidato confirmado" pese algunas declaraciones mediáticas: "Estamos dialogando con Luciano (Stoppani), con Córdoba. Es probable que haya un criterio para todo el interior de cómo se dirime. Mientras el oficialismo siga especulando con la fecha, nosotros seguiremos sin mostrar las cartas del todo. Sí puedo decir que pase lo que pase garantizo la unidad del espacio", afirmó.

Canalis: "Las encuestas favorecen a quiénes las hacen"

El concejal radical Cristian Canalis es otro de los precandidatos. En su caso responde al Comité de la UCR circuito san Francisco.

En diálogo con este medio sostuvo que sigue en carrera por ser candidato y pidió que haya una votación interna. "Lo dije desde el primer momento, sino podemos llegar a un consenso con una propuesta superadora para los vecinos hay que dirimirlo como hacen en Morteros, con una votación interna. Muchos candidatos dentro del espacio hablan de internas pero de la boca para afuera, sin embargo no se animan a competir. Entonces quieren valerse de encuestas y de la rosca política", apuntó.

Canalis dijo que una interna "genera más potencia al espacio político para competir" y le pidió al PRO que firme un reglamento local para que se vote "sin preguntar a Buenos Aires o a Córdoba" qué se debe hacer.

"Se está dialogando pero si no hay consenso y no hay otra que una interna hay que hacerla", dijo y agregó que las encuestas "favorecen a quiénes las hacen", por lo que no cree que sea el mecanismo correcto para elegir a un candidato.

Roffé: "Estoy esperando la fecha de elecciones"

La juecista Cecilia Roffé se mostró con cautela sobre una posible candidatura: "Lo importante primero es que sepa la fecha de la elección. Entiendo que se va a hacer lo mismo que se hizo a nivel provincial, una encuesta va decidir quién mejor representa la voluntad de la gente y de ahí surgirá el candidato o candidata", declaró a El Periódico.

Tras ello, dejó su punto de vista sobre lo que viene: "Juntos por el Cambio es competitivo unido y cada uno deberá aceptar su rol dentro del espacio. Tenemos muchos candidatos que nos representan bien, pero hoy nadie puede confirmarse, son todos precandidatos. Mis intenciones las anunciaré cuando se sepa la fecha de la elección. Eso es lo más serio, hoy estoy cumpliendo mi rol de concejal".