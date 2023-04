El expresidente Mauricio Macri reapareció este miércoles en la escena pública ante empresarios, en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en La Rural, donde dio por terminada la crisis en el PRO y lanzó una polémica frase hacia el futuro: "Creo que hay que dinamitar casi todo".

Luego del cimbronazo que generó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de plegar el calendario de la Ciudad a las elecciones nacionales e inclinarse por el uso del voto electrónico, Macri consideró que Larreta "se equivocó" en decidir solo sobre las elecciones porteñas.

"Construir no es fácil, la rivalidad, la vehemencia, los egos están. Pero yo soy un amante de la competencia. La tensión va a estar, yo confío en que no va a llegar a lugares dañinos para la coalición", indicó Macri.

Tras las críticas lanzadas al jefe de Gobierno, amplió: "Lo que cuestioné es que no haya trabajado en equipo con las otras candidatas (Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal), en eso se equivocó, en especial en no sentarse con ellas dos", lanzó.

En tanto, Macri se animó a colocar en segunda vuelta al candidato Javier Milei. "Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo. Va a ser un desafío para el candidato que gane la interna".

"Enfrentarlo es complicado, nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo", resaltó el expresidente, mostrando una visión de futuro.

Además, le dio un consejo a Milei para que no le pase lo que a él, que "a los diez minutos (algunos diputados) se fueron al bloque de enfrente". "Tiene un enorme desafío que tiene que juntar gente que realmente presente ideas liberales puras", afirmó Macri.

"Estoy más convencido que nunca de que si ahora tenemos el coraje de hacer lo correcto, el futuro es nuestro", sostuvo el exmandatario, ante la atenta mirada de los integrantes del CICyP.

Críticas de la Cámara de la Construcción

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó este jueves que el discurso de Macri sobre "dinamitar casi todo" es "un discurso que no tiene asidero en la realidad".

"Frases rimbombantes en cualquier discurso no me interesa escuchar, frases que no tienen fundamento, yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer. Dinamitar todo es un discurso que no tiene asidero en la realidad", dijo Weiss en declaraciones a radio AM 750, al ser consultado sobre las palabras de Macri en La Rural, en el marco de un encuentro en el que diferentes precandidatos a la presidencia expusieron sus ideas y propuestas.

El dirigente también se refirió a lo dicho por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y dijo que "no" compartía su pensamiento y que mucho de lo que propone "no se puede llevar a cabo".

"Las cosas que dice (Javier) Milei en particular no las comparto y muchas no se pueden llevar a cabo, como por ejemplo que no va a haber más obra pública, eso no existe en ningún lugar del mundo; en el mundo, la obra pública hecha por privados no excede el 20%, el 80% restante siempre está a cargo del Gobierno", puntualizó.

En cambio, señaló que "(el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales, (el ex diputado Miguel Ángel) Pichetto, (el gobernador de Córdoba Juan) Schiaretti compartieron bastante lo que hay que hacer, el diagnóstico de lo que hay que arreglar en la Argentina para liberar la actividad privada y traer mayor inversión y generar empleo".