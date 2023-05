Tras varias semanas de tensas negociaciones, disputas y críticas críticas internas en Juntos por el Cambio, finalmente la alianza informó en la mañana del viernes que Marco Puricelli será el candidato a intendente en San Francisco por la coalición y presentó a los restantes integrantes de la lista. Sin embargo, aparece un nuevo problema ya que el actual tribuno de cuentas y ex director de la Anses, Gabriel Vicentini, aseguró que nunca aceptó ser parte de la lista en la que fue incluido ya que decidió alejarse del espacio.

Vicentini, uno de los referentes y armadores políticos desde hace varios años en Juntos por el Cambio, figura en el puesto número cinco de la lista para concejales que informó la alianza. A pesar de esto, el dirigente aclaró a El Periódico que nunca aceptó el puesto por estar en desacuerdo con la modalidad en que se conformó la lista y con las personas que participan de la misma, por lo que rechazó la postulación.

Consultado por este medio, Vicentini aseguró que su decisión no tiene vuelta atrás y que no formará parte de Juntos por el Cambio.

El plazo para la presentación de las listas con las candidaturas de cada espacio político en la provincia finalizaba ayer sábado a la noche. La alianza no informó todavía un reemplazante.

Asimismo, otra de las ausencias en la lista informada era Andrés Balkenende, uno de los precandidatos que hasta último momento mantuvo su postulación por el Frente Cívico.

Según informaron desde JxC, Puricelli encabezará la lista de la coalición, mientras que Cecilia Roffé y Luciano Stoppani continuarán en el orden de la lista para concejales y Cristian Canalis irá como candidato a primer tribuno de cuentas.

A la vez, destacaron que la lista estará conformada con los equipos más representativos de cada espacio. “Es la alternativa que los vecinos de San Francisco necesitaban. Es la lista que va a lograr la transformación que la ciudad necesita”, manifestó el candidato a intendente. Puricelli afirmó que es la primera lista de unidad que se presenta en los últimos 20 años.

Cabe recordar que Juntos por el Cambio era el único espacio en San Francisco que hasta último momento no tenía definido su candidato a intendente, en medio de fuertes disputas internas en la que no faltaron críticas entre los precandidatos e incluso no descartaban una ruptura de la alianza.

Renuncias y negociaciones en la provincia

Las internas y tensas negociaciones en Juntos por el Cambio marcaron también hasta último momento la conformación de las listas a nivel provincial para legisladores. Finalmente, el primer legislador será Marcos Carasso, quien también será candidato a vicegobernador de Luis Juez, lo que se resolvió tras arduas negociaciones y diferencias, ya que Rodrigo de Loredo postulaba a Luis Picat, el intendente de Jesús María. Sin embargo, Juez y Mario Negri lograron que sea Carasso.

Por otra parte, según informó La Voz del Interior, Pedro Dellarossa, ex intendente de Marcos Juárez y a quien Luis Juez quería como primer candidato a legislador, renunció a la candidatura antes de presentarse en el expediente electoral. Su nombre ya figuraba entre la lista que hacían circular los referentes partidarios, pero finalmente rechazó la postulación.