Falleció Pablo Montesi, juez federal de San Francisco

El juez federal de San Francisco, Pablo Gustavo Montesi, falleció en las últimas en la ciudad de Córdoba, confirmaron fuentes de la Justicia Federal a El Periódico. Había estado internado en un sanatorio de la capital provincial por un cuadro infeccioso y luego de recibir el alta se descompensó en la madrugada de este miércoles, según las primeras informaciones. Tenía 54 años.

La noticia conmociona al ambiente judicial de la ciudad y la provincia. Fue además abogado y docente universitario. Actualmente subrogaba el cargo de juez federal también en Villa María tras la jubilación de Roque Rebak, quien ocupó la función hasta julio pasado.

Montesi había jurado en mayo de 2023 como juez federal de 1ª Instancia de San Francisco, en un acto realizado en la Tecnoteca. Cabe recordar que en abril del mismo año, el Senado de la Nación había aprobado de forma unánime la designación del abogado cordobés luego de haber sido subrogante en el mismo cargo desde 2018 a 2020.

El juez había tenido un rol protagónico en la iniciativa para que internos de la cárcel local conformen un equipo de rugby, Los Caranchos, y puedan competir con equipos similares de otras localidades de la provincia, como un modo de buscar su reinserción y educarlos en valores deportivos y de equipo. Había participado en mayo pasado de la jornada en la cárcel de Bouwer, donde compitieron equipos de internos de distintas cárceles provinciales.

Montesi, oriundo de Córdoba, tenía además un vínculo especial con San Francisco, de donde eran sus padres. “Mi abuelo llegó acá, fue acogido por esta ciudad, mis padres nacieron acá y cuando me tocó llegar me trataron y me recibieron súper bien, me sentí como en mi casa. Me tuve que ir porque la subrogancia duró dos años y siempre trabajé para volver. Vamos a continuar lo que iniciamos hace dos años, entiendo que se trabajó mucho y nos tocará combatir lo que haya que combatir", había afirmado a El Periódico en su asunción en 2023.

“Se trabaja muy bien, tenemos muchas fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la FPA, el Grupo ETER, la Policía de la Provincia. Es un privilegio poder asumir esta función, poder estar acá y emplear todo lo que esté a mi alcance para poder combatir y darle a la sociedad y a la ciudad las respuestas que necesita. En mi etapa anterior realizamos muchísimos procedimientos de narcotráfico, hicimos muchos procedimientos de trata de personas, tanto laboral como sexual. Creo que ese es el camino, hay que trabajar con mucho entusiasmo, con mucho tiempo y dedicación. Tengo un grupo y un equipo que está muy preparado para hacerlo”, había agregado.

En redes sociales se suceden muestras de pesar entre colegas e integrantes de la Justicia Federal. También la Unión de Empleados Judiciales de la Nación emitió sus condolencias.