Ocho de cada 10 sanfrancisqueños están preocupados por la inserción de la droga en la comunidad (80 por ciento), también el alcohol. Un poquito más atrás aparecen otros flagelos como la inseguridad (64%) y la violencia urbana (52%); los conflictos familiares y la pobreza preocupan aunque en menor medida.

El dato surge de una encuesta realizada a lo largo del año pasado, en el marco del programa Referentes Judiciales Comunitarios del Poder Judicial de Córdoba, con el objetivo de conocer qué perciben los ciudadanos respecto a necesidades insatisfechas o derechos vulnerados.

Sin dudas la problemática que engloba a la comercialización y consumo de drogas se fue agravando en los últimos años, pese a no ser solo una cuestión de nuestra ciudad. Sin embargo, los encuestados saben que gran parte del delito tiene relación directa con este flagelo.

Hace unas semanas, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, que tiene a su cargo el fuero antidrogas, aseguró que el trabajo para bloquear el ingreso e instalación de bandas narcos tanto en San Francisco como en Morteros es "constante".

Pese a los intentos, el sello narco quedó impregnado en el último tiempo en nuestra región con casos resonantes y es eso en parte lo que explica la respuesta de los ciudadanos que viven en la frontera con Santa Fe.

Otro caso que puede servir como ejemplo de lo que palpan a diario los sanfrancisqueños es el reciente y desesperado relato de la madre de Gastón González (34), el hombre que fue asesinado en un presunto hecho de robo por un vecino que lo halló en el patio de su casa de barrio Catedral y le disparó al verse -declaró en primera instancia- en peligro.

“Mi hijo era adicto, nadie me ayudó a salvarlo y eso que golpeé varias puertas. Estuvo 11 años preso, salió, consiguió trabajo, mejoró pero al tiempo empezó a decaer. Hablé con un médico pero me dijo que si no se internaba por sus propios medios nosotros como familia no podíamos hacer nada”, explicó Alejandra Alcántara a El Periódico.

Grupos sociales afectados

De la encuesta además se desprende que en nuestra ciudad, según lo declarado, los adolescentes y niños son percibidos como los grupos sociales más afectados en sus derechos. Detrás de ellos aparecen los adultos mayores.

El mismo Alberione, que entre otros delitos también investiga los abusos sexuales donde niños y menores de 18 años son víctimas, supo afirmar que la cantidad de casos que viene investigando era “alarmante”.

Aunque la pobreza está en el quinto lugar en la consideración del encuestado sanfrancisqueño, de una nómina de 10 ítems, el crecimiento en la demanda de ayuda social por parte de muchas familias que se hizo más crítico con la pandemia, puso de manifiesto la necesidad de estas de apelar a comedores y merenderos comunitarios para que sus hijos tengan al menos una comida asegurada en el día.

Dónde se sienten contenidos

La encuesta además indaga sobre cuáles son los principales lugares donde las personas se sienten más contenidas o encuentran espacios de felicidad.

Entre ellos se destacan los centros deportivos (75%), las escuelas (54%) las iglesias y templos (52%) y los centros culturales y recreativos (52%).

La encuesta

Durante 2022, el programa de Referentes Judiciales Comunitarios del Poder Judicial de Córdoba concretó una gran encuesta en toda la provincia.

El relevamiento fue realizado por equipos integrados por jueces, fiscales, asesores letrados, empleados, que se inscribieron para realizar la tarea en forma voluntaria, no remunerada y fuera del horario laboral.

Entre los entrevistados figuran referentes de ONG; establecimientos educativos; de la administración pública; instituciones religiosas de diferentes credos; centros deportivos; de salud; culturales y recreativos; espacios de Justicia; trabajadores de Prensa, y centros vecinales.

Se realizaron 1.394 entrevistas, representando el departamento San Justo el 11% en el total de las personas entrevistadas. Se indagó sobre tres ejes: preocupaciones de los habitantes de la comunidad, personas o sectores afectados en sus derechos y aquellos lugares donde las personas se sienten más contenidas.