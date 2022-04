El abogado Tristán Gavier pidió hoy la absolución de su defendido, el fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut, en el juicio que se le sigue al alto funcionario judicial por los delitos de concusión agravada (pedidos de coimas para frenar investigaciones) y tráfico de influencias.

El pedido del letrado fue realizado en la cuarta y última jornada del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la ciudad de Córdoba. Tras los alegatos de las defensas y últimas palabras, la sentencia del histórico juicio está prevista para las 18. Viaut no hizo uso de la última palabra en el debate.

En su alegato el pasado jueves, la Fiscalía, representada por los fiscales federales Carlos Gonella y María Marta Schianni, habían solicitado siete años de prisión para Viaut y además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa de Viaut

El letrado Gavier solicitó la absolución de Viaut en los dos delitos por los que está imputado. En el delito de concusión agravada porque, según dijo, no se comprobó la participación del fiscal. Fue en este delito en el que resaltó que no existían pruebas para incriminar a su defendido.

Básicamente dijo que no había pruebas contra su defendido, intentó despegarlo de la confesión de los otros imputados, y consideró que los testimonios de testigos y querellante por sí mismo no demostraban los delitos. Que la Fiscalía tenía indicios, pero no pruebas. Señaló que otros testigos de la Fiscalía nunca habían visto estas actuaciones del fiscal. Aseguró que solo hay listas de llamadas entre Viaut y Rivarola, pero no el contenido de las mismas en los días en que se habrían cometido el pedido de coima a González.

Exigió una lista "sábana" con las llamadas de Viaut, para demostrar que se comunicaba a toda hora con Rivarola y otros empleados. Señaló que Rivarola no trabajaba solo como ordenanza, sino que en los Juzgados del interior provincial por la falta de personal desarrollan otras tareas.

Además, insistió en que no hay pruebas que demuestren que Viaut ordenara a Rivarola los pedidos de coimas. También señaló que el denunciante González mintió en su denuncia al mencionar un presunto expediente en que se caratulaba con el nombre de Benso, y aseguró que el mismo no podría existir y que eso era falso.

Gavier dijo también que la confesión de una parte no puede acreditar un hecho y menos cuando se confiesa sobre lo que hizo otra persona, en referencia a los otros imputados que se reconocieron culpables.

Sobre el segundo delito, subrayó que Viaut negó el llamado a la fiscal de Bell Ville Isabel Reyna y que no está comprobado que haya sido él.

Destacó que Viaut, cuando ya existían los registros de sus llamdas, archivó la causa contra Núñez en la que, dijo, no surgieron pedidos de coimas y se basó en la ley del arrepentido. Para el letrado, eso demuestra que en la Fiscalía no se actuaba de manera ilícita y eran solo rumores.

Jornada histórica

Al comienzo de la cuarta audiencia, la Fiscalía, representada por la fiscal Schianni, agregó otros considerandos a las sanciones y pidió que se aumenten las multas para los imputados Fattore, Panero y Rivarola.

En cambio, el abogado de Rivarola pidió una pena menor para su defendida a la solicitada por la Fiscalía.

Por su parte, el letrado Felipe Trucco pidió la absolución de su defendido Brugnoni. “Es evidente que fue engañado y estafado”, dijo. "Reconoció los hechos, es cierto. Pero no cometió ilícito", agregó, ya que dijo que no fue su defendido el que buscó pagar la coima, sino que solo la aceptó. "No ha sido Brugnoni el incitador, el ha sido provocado. Aquí aparece el engaño, para obtener un beneficio", indicó.

Trucco señaló que era fácil “cortarle las piernas a un hombre” en los delitos de abuso sexual yque su cliente consideraba una injusticia la detención de su hijo. Eso le valió un reproche de la jueza Costa, que le pidió respeto por la perspectiva de género.

Hizo un planteo técnico de que no existió influencia alguna y por ende no hubo delitos.

El abogado Rodrigo Ranz pidió la absolución de su defendido Fattore, porque no se configura el tipo penal. También cuestionó la multa porque los montos de dinero secuestrados no corresponden a lo abonado por Brugnoni.

TE PUEDE INTERESAR. "No podía creer la caradurez", dijo la fiscal que aseguró recibir un llamado de Viaut

Pruebas de peso

Tras las primeras tres audiencias en la semana anterior, la situación del fiscal federal quedó muy complicada: es el único de los cinco acusados que negó los hechos e insiste en su inocencia, mientras que los otros cuatro ya han admitido la acusación y las pruebas en contra tal como lo sostenía la Fiscalía.

El pedido de la querella

Por otra parte, el abogado Juan Alberione, que representa al querellante Pablo González, había solicitado cuatro años de prisión para Viaut e inhabilitación durante seis años para ocupar cargos públicos; mientras que para Rivarola pidió tres años de prisión en ejecución condicional, e igualmente seis años de impedimento para ocupar cargos públicos.

Cabe aclarar que Alberione interviene como querellante en el primero de los delitos por los cuales ambos funcionarios llegaban al juicio, que es el de "concusión agravada", es decir, pedido de coimas para "cajonear" o frenar investigaciones judiciales.

González es el dirigente de la Cooperativa Las Cañitas (El Tío) que denunció al fiscal por un pedido de coimas para no implicarlo en una supuesta causa judicial.

En una entrevista reciente con El Periódico Radio FM 97.1, Alberione había considerado que los hechos juzgados serían solo una parte de una modalidad sistemática del fiscal Viaut para recaudar dinero ilegalmente.

Viaut rechazó la acusación

En su declaración el pasado jueves, el todavía fiscal federal de San Francisco había negado todos los cargos en su contra y subrayó que nunca tuvo denuncias por pedido de coimas.

En soledad, Viaut había insistido en su inocencia y negó dirigir cualquier maniobra para cobrar desde su Fiscalía y rechazó haber realizado cualquier gestión por tráfico de influencias, el segundo de los delitos por el que fue condenado.