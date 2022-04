Tras la segunda audiencia, el fiscal federal de San Francisco Luis María Vaut, quedó más acorralado dado que los otros cuatro imputados reconocieron los hechos y lo dejaron expuesto ante las graves acusaciones de pedido de coimas millonarias y tráfico de influencias.

En este marco, Juan Alberione, el abogado querellante que asesora al denunciante Pablo González, destacó que por el momento el debate judicial desarrollado en el Tribunal Oral Federal de Córdoba es positivo. Además añadió que el panorama para los imputados "es cada vez más complicado a la luz de las pruebas y testimonios que pasaron en las audiencias".

También expresó que no tienen dudas que el accionar delictivo era sistemático por parte de Viaut. "Trataremos de acreditar que era una forma sistemática de actuar por parte de la fiscalía federal. Pero no hay que olvidarse de la parte técnica que es tener las pruebas necesarias para hacer una denuncia o acusación", comentó.

En este sentido, Alberione, agregó: "De las escuchas telefónicas surge que había otras personas a quienes les iban a pedir dinero, pero no se pudo determinar quiénes eran las personas y cuál es el motivo concretamente. Pero son conversaciones que no quedan dudas que transferían dinero a cambio de algún favor o beneficio".

¿Cómo analiza de las dos primeras audiencias del juicio?

- El análisis es positivo ya que la situación de los imputados y las defensas se complica cada de vez más. Por eso el balance es bueno con la declaraciones que se dieron hoy.

- Hay cuatro de cinco imputados que reconocieron los hechos: ¿esperaban este desenlace?

- No me sorprende porque las escuchas telefónicas son contundente, y creo que lo más sensato es reconocer los hechos, más allá de que cada defensa tenga su postura y estrategia lo cual es siempre respetable. No es una sorpresa que esté transcurriendo de esta manera.

- ¿La confesión de Rivarola no le llamó la atención?

Si bien fue el último por el momento en reconocer su participación, fue por una cuestión de sincerarse con su situación legal porque está muy complicado. Tendrá sus motivos y será valorado en el momento de la pena.

- ¿Al reconocerlo en el marco del juicio puede tener un alivio en la pena?

Sí, pero no dejamos de tener en cuenta que lo hizo en última instancia cuando no tenía otra opción a la luz de las pruebas que se ventilaron durante el debate. No fue una cuestión de sinceramiento puro, sino por estrategia.

Cómo sigue el juicio

Para la tercera audiencia prevista para este jueves 21 de abril se espera la ampliación de declaración por parte del fiscal federal Luis María Viaut, quien hablará por primera vez en el marco del juicio.

"Luego está previsto el momento de los alegatos para la acusación de la querella y el ministerio público. Mientras que el viernes comenzaría con los alegatos las defensas", expresó Alberione.

- ¿La expectativa va a estar puesta en la declaración de Viaut?

Sí, pero nosotros tenemos una postura clara y más allá de lo que tenga para decir nuestra estrategia está definida.

- ¿Viaut y Rivarola pueden recibir una pena de prisión efectiva?

Sí, la escala penal para el ilícito que se les imputa prevé una posibilidad de una pena de prisión efectiva.

- ¿Van a pedir una pena de prisión efectiva?

- Va a depender en cuanto a si Viaut reconoce o no la mensuración de la pena, pero no me quiero adelantar. A la luz de muchas circunstancias lo más probables es que sea un pedido de pena de prisión efectiva.

- Queda la sensación de que este tipo de pedidos de coimas y tráfico de influencia era habitual...

Sí. Esa postura la tenemos clara. Lo que trataremos de acreditar que esa era una forma sistemática de actuar por parte de la fiscalía. Pero no hay que olvidarse de la parte técnica que es tener las pruebas necesarias para hacer una denuncia o acusación. De las escuchas telefónicas surge que había otras personas a quienes les iban a pedir dinero, pero no se pudo determinar quiénes eran las personas y cuál es el motivo concretamente. Pero son conversaciones que no quedan dudas que transferían dinero a cambio de algún favor o beneficio.

- ¿Cree que si no cumplen la pena con cárcel será un triste mensaje a la sociedad?

- El único parámetro para determinar la pena privativa de la libertad no es solo la gravedad del delito. Pero entiendo que la sensación de la sociedad es que a la luz de un hecho de corrupción de esta magnitud, una persona que se encuentra en libertad puede generar enojo. Pero de mi parte se hizo la denuncia, se llegó hasta esta instancia y será el tribunal en el encargado de resolver.

- Es gravísimo que un fiscal federal esté siendo juzgado por un caso de estas características...

Sí. Mi expectativa más allá de la pena que se le imponga esa sacar a esta gente del ámbito donde estuvieron actuando por tantos años con hechos de corrupción. Es tan alto el grado de corrupción que nosotros no lo denunciamos a Viaut sino que sus actos surgen de la propia investigación de la Justicia.