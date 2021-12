Se va de vacaciones en moto y lleva a sus cinco perros en un carrito

En este siglo XXI ya no quedan dudas de que muchas de personas consideran a los perros como otros integrantes más de la familia, incluso muchas veces hasta son los más mimados de la casa.

La historia de Bárbara Tortorella (31) no dista mucho de esa realidad. Es que la joven de San Francisco tiene cinco perros y planifica vacacionar con ellos y recorrer muchos lugares. Para ello hizo preparar un carro especial que se engancha a su motocicleta Honda Dax, donde podrá transportar a los animales no solo por la ciudad, sino también por las rutas.

“Mamá Pompona, sus tres hijitos Piki, Rufi y Gordo, y el Negrito que es adoptado van a viajar conmigo”, contó la mujer.

Además agregó que le encanta compartir tiempo con sus mascotas, por lo que sueña con poder llevarlos a muchos lugares. Es así que en los próximos días estará viajando a las Sierras cordobesas.

“Hemos realizado varias pruebas y los perros ya se acostumbraron a viajar y van muy cómodos”, expresó Bárbara a El Periódico.

También aclaró que al carro le deben terminar con las protecciones necesarias para los animales, para luego sin más que esperar poder salir a la ruta.

La historia del carro

Bárbara relató que la idea del carrito surge hace tres años atrás por una imagen que vio en internet.

“En ese momento le tiré la idea a quien era mi novio y se puso a hacerlo. Es diseñador industrial y trabaja en una fábrica de vagones de trenes en María Juana, por lo que lo diseñó y lo hizo hacer en el taller”, dijo la joven de San Francisco.

A la vez explicó que hace rato que tiene el carro y estuvo mucho tiempo parado: “No le terminábamos los detalles, está hecho perfecto porque él hace todo súper prolijo”, sostuvo.

Tortorella explicó que después de una desilusión amorosa decidió terminar la relación y por ende se canceló el viaje que tenía previsto para estas vacaciones. Por tal motivo se preguntó si era posible viajar con sus mascotas, pero tras averiguar para trasladarlos en remís, se dio cuenta que era muy costoso, por lo que decidió iniciar el proyecto del carro con la moto.

“Decidí que el carrito lo termine un mecánico amigo. Ya solo le faltan unos detalles, unas pruebas más y salimos hasta Calamuchita en la Dax con mis 5 perritos”, se aventuró.

El viaje

La joven de San Francisco planea viajar el 27 de diciembre a una estancia de Calamuchita.

En este sentido, Bárbara explicó que al carrito cómo se lo ve en las fotos les falta ponerle una media sombra y mosquitero para proteger a los animales.

“Antes del viaje se están haciendo muchas prácticas, ellos van a ir sujetados, y el carrito va a tener toda una protección al costado. Ya averigüé cómo tiene que estar todo en regla para no tener problemas con la Policía Caminera y demás”, manifestó.

Para seguir el viaje se podrá ver a través del perfil de Instagram que Bárbara Tortorella creó para registrar cada paso: mis5perrisyyo

- ¿Cómo surge la idea de viajar con los perros?

Fue tras la ruptura con mi novio. Estaba súper desilusionada y triste pero me surgió esta idea y se me revolucionó todo. Ahora tengo mi mente enfocada en esto y soy fiel creyente que todo pasa por algo.

- ¿Lo planeaste todo vos?

- Se fueron abriendo las puertas para esto. La gente de la estancia de Calamuchita donde voy a parar también me motivaron y me dijeron que me haga el Instagram. Incluso me armaron todo un combo con el 50% off porque es una ocasión especial. Así que todo se fue dando mejor de lo que esperaba, lo de la separación pasó a un segundo plano.

- ¿Viajaste alguna vez con tus perros?

- Con los míos no. Viaje una vez en auto con mi hermana cuando tenía un solo perrito. Yo amo a mis bebés y dejarlos cada vez que me iba era un bajón. Como les pasa a todos los fans de sus mascotas, ahora con esto, tengo pensado irme como mínimo una vez por mes con ellos, donde me acepten a los cinco, porque no en todos lados me dejan.

- Se te nota motivada por este proyecto…

- Esto es como que me da libertad, siento que estoy superando miedos propios, que me lanzó a una aventura que nunca se me hubiese ocurrido. No lo hago de despechada, rebeldía o de imprudente.

- ¿Conocés otros casos similares?

- Tengo varios casos que la gente viaja en motos chicas como la mía, bici, y demás. Que hasta recorren el mundo. Si fuera por el miedo uno nunca hace nada. Hay que ser precavido, confiar, ser positivo y hacerlo con todos los recaudos y darle para delante. El miedo te frena todo, no quiero que eso me pase a mí.

- ¿Vas a compartir cada paso en las redes?

- Sí. Por eso también subo todo a las redes, cada paso que hago, cada cosita que voy haciendo con el carrito y demás para que la gente que me sigue me tire ideas, me dé tips y posta que me están dando todos una mano en varios aspectos.

Tengo gente que hasta me marcó donde debería cargar nafta, cada parada, qué ruta es la mejor, cuál evitar y así.

- ¿Te preocupa la seguridad del carrito?

- Con respecto al carrito voy a tener todo lo necesario para que los perritos vayan bien, vamos a hacerlo bien tranqui, le calculo unas 7 horas de viaje. Parando dejando que ellos hagan sus necesidades estiren las patitas y seguimos. La idea es disfrutar el viaje no pensar en los camiones. Todos los motoqueros dicen que la gente hasta va a cruzarme despacio para ver que llevo ahí atrás.