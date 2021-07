El Ceibo no frena las prácticas: "Podemos decirnos lo que pensamos"

Cada vez falta menos. En agosto, si el Gobierno de la Provincia lo permite, regresará la competencia federada amateur y en la Asociación El Ceibo se ilusionan con pelear el torneo local y provincial.

Es que el plantel de primera de la Flor Nacional nunca descansó, a diferencia con otras instituciones la dirigencia decidió seguir abonando los sueldos de jugadores y cuerpo técnico generando un compromiso total para con la institución. El plantel asumió ese compromiso y a pesar de que jugó solo dos partidos en el año continuó unido y trabajando aprovechando el tiempo para llegar al 100%. El Ceibo está para jugar, mañana mismo si así se lo piden y esto es destacable.

"Apenas asumí en el club, el 18 de enero que empezamos a entrenar, unos días antes hablé con los dirigentes y les pedí que hagan un esfuerzo grande, que tratemos de armar un equipo competitivo porque no se sabía que iba a pasar. La verdad que se comprometieron, lo hicieron de la mejor manera y logramos armar un equipo que yo quería armar, con jugadores que yo pedí sabiendo que el torneo se podía parar y se paró, pero con el apoyo de los dirigentes, con la entrega de los jugadores, todo se hizo más fácil y si bien pasó mucho tiempo y no competimos, entrenamos siempre de lunes a viernes. Cuando llega el viernes nos despedimos y nos volvemos a ver el lunes, eso se difícil, pero bueno, hay un compromiso lindo y grande de parte de los jugadores y de parte de los dirigentes. Estamos todos comprometidos con esto, nos han cumplido desde el primer día como si hubiésemos jugado y eso entusiasma, motiva", comentó el entrenador Eduardo Blengini.

"Hubo momentos que fue difícil, pero seguimos entrenando y nos seguimos moviendo, pero acá estamos, a poco de volver", dijo Blengini.

Blengini explicó que los entrenamientos se fueron tornando cada vez más complicados, incluso la competencia interna porque llegó un momento que los jugadores ya se conocían todos al perfección. "Quiero destacar la entrega de los chicos porque cuando uno afloja un poquito la rienda, el otro empujaba. Y bueno, hoy estamos bastante entusiasmados ya con con alguna posibilidad de que regrese el torneo y yo tengo mucho entusiasmo, tengo muchas ganas. La verdad que me me motiva, estoy contento y me me gustaría que podamos hacer un buen torneo", señaló.

"Destaco la labor de los directivos porque en este caso cumplieron lo que nos dijeron desde el primer día. Eso que genera a la vez un compromiso mayor, una responsabilidad mayor. Pero esto no es solamente que cumplir desde lo económico, sino mantener una motivación alta", indicó Blengini.

"El Ceibo tiene un potencial muy pero muy bueno de donde se lo mire y nosotros en lo deportivo tenemos que tratar de estar preparado para el día que tengamos competencia y que en esa apuesta grande que han hecho los dirigentes estemos a la altura. El grupo tiene muchísimas ganas, eso te lo puedo garantizar. Sabemos que va a haber un torneo y la idea es jugar lo que venga, el torneo que sea y para eso hay que prepararse, nosotros sabemos que cada día que perdemos es un día que después lo vamos a lamentar entonces yo hago mucho hincapié en eso", explicó el DT.

Para que haya este compromiso y estas ganas de trabajar al 100% todos los días, también tiene que haber un buen grupo y en ese marco Blengini fue claro: "Lo primero que yo busco es que sean buena madera, que sean buena gente, hay una competencia interna muy buena. Tenemos jugadores que han jugado en otro nivel. Si alguno, algún día, tiene que llegar un minuto tarde, me avisa, entonces se generó un compromiso de parte de ellos y de parte nuestra muy bueno donde nos podemos mirar a la cara y decirnos lo que pensamos más de una vez porque no es una situación normal, es difícil entrenar seis meses y jugar dos partidos, pero estamos todos atrás de un mismo objetivo y a uno lo motiva saber que estamos estamos cerquita de poder volver", detalló.

La salida de Muller

Hace apenas unos días atrás, Martín Muller anunció su retiro de la actividad y Blengini lo llenó de elogios. "Es una de las personas más identificadas con el club. Yo venía hablando hacía mucho con él, me venía manifestando que le costaba mucho entrenarse porque el que ve nuestros entrenamientos sabe que son duros, que están buenos y él me decía que le costaba mucho salir de su trabajo, llegar a su casa, tener que armarse el bolso y no tener un partido a la vista, se le venía haciendo cada vez más difícil, es entendible y quiere dedicarle más tiempo a la familia, y bueno, se lo dije a él, se lo dije adelante al grupo, es una de las personas con la cual me más gustó haber trabajado con él, si bien casi no lo pude disfrutar, pero era una de las personas que yo quería dirigir y que quería tener en un grupo, lo destaco con mayúscula porque la verdad que humanamente y deportivamente fue exquisito hasta el último día y los chicos enteraron en el último día", comentó.

"La Mayoría trabaja y a la noche viene a entrenar"

Por su parte, el jugador Agustín Blasi volvió al club donde se inició como jugador, antes de pasar a San Isidro cuando tenía unos 15 años de edad. El hombre campeón con 9 de Julio de Freyre, remarcó que desde el primer momento la idea era seguir entrenando al 100%.

"No sabíamos bien cuándo iba a empezar el torneo, pero nos pusimos en la cabeza que teníamos que entrenar siempre a full y prepararnos. Jugamos dos fechas, dijeron queiban a cortar por unos días, después se hicieron 15 días, un mes, pero nosotros seguimos entrenando igual, salvo las dos semanas que no nos dejaron. Por la incertidumbre un poco se te va la cabeza a cualquier lado, pero por suerte el compromiso de los chicos y de todo pudimos seguir enfocados", explicó el alero.

Por otro lado, Blasi también destacó el grupo que se armó. "La mayoría trabaja y viene a la noche acá con las mismas ganas de siempre, eso está bueno, porque te da ganas de seguir día a día y de esforzarte, es un grupo excelente y vamos a andar muy bien", comentó.

"Yo me fui a los 15 años a San Isidro y desde que me fui sabía que en algún momento iba a volver, por suerte se dio todo para volver ahora y estoy al 100% y con las mejores ganas para llegar lo más alto", dijo Blasi.

"Creo que con la preparación que estamos teniendo es excelente tanto físicamente como basquetbolísticamente, siempre nos preparamos para llegar lo más arriba posible y tratar de estar bien preparado para cualquier rival que se nos ponga en frente, se puede ganar o perder, pero lo bueno es estar siempre bien preparado y creo que en ese sentido vamos por buen camino", concluyó.