Este martes la Asociación de Básquetbol de San Francisco realizó una reunión con todos los clubes afiliados con el fin de comenzar a definir fechas y detalles sobre el regreso a la competencia iniciada y suspendida por la pandemia.

Si bien todavía no tienen la habilitación oficial, los clubes comenzaron a trabajar para tener todo listo cuando esto suceda, que sería a partir del 15 de agosto según había adelantado el presidente de la Agencia Córdoba Deportes Héctor Campana la semana pasada.

En ese marco, se dispuso que el torneo se reanude en la cuarta fecha a partir de los días 26 y 27 de agosto. Antes de la reanudación se completaría el encuentro pendiente de la tercera fecha entre El Ceibo y San Isidro en primera división, además es pertinente aclarar que por la cuarta fecha ya jugaron San Isidro y Cultural Arroyito en las categorías u15 y u17.

Por otro lado, también se acordó que no habrá modificación en el sistema de disputa. En tanto, desde la Asociación se recomendó a los clubes que los jugadores y / o integrantes de los planteles mayores 18 años se inscriban para recibir la vacuna contra la Covid-19.

Además, esperan la notificación oficial para determinar lo que sucederá con la presencia del público en los estadios.

La 4ª fecha

El Tala vs. SS Devoto

San Isidro vs. Cultural Arroyito

El Ceibo vs. Almafuerte