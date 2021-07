Tras la derrota ante Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano completó el 50% de la primera fase clasificatoria del Federal A ya que en la próxima fecha tendrá jornada libre.

En ese marco, el Consejo Federal ya comunicó las fechas de disputa para los meses de agosto, septiembre y octubre, donde se definirá la Etapa Clasificatoria. Las mismas ya contemplan la salvedad de que uno de los fines de semana se realizarán las elecciones legislativas (PASO), donde no se podrá realizar actividad y por ende habrá algunas fechas más entresemana.

El calendario:

Fecha 15: Domingo 1 de Agosto - LIBRE

Fecha 16: Domingo 8 de Agosto - vs. Depro (L)

Fecha 17: Domingo 15 de Agosto - vs. Def. de Belgrano (V)

Fecha 18: Sábado 21 de Agosto - vs. Unión de Sunchales (L)

Fecha 19: Miércoles 25 de Agosto - vs. Crucero del Norte (V)

Fecha 20: Domingo 29 de Agosto - vs. Central Norte (L)

Fecha 21: Domingo 5 de Septiembre - vs. Chaco For Ever (V)

Fecha 22: Jueves 9 o Viernes 10 de Septiembre (elecciones 12/9) - vs. Racing (L)

Fecha 23: Domingo 19 de Septiembre - vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (V)

Fecha 24: Sábado 25 de Septiembre - vs. Douglas Haig (L)

Fecha 25: Miércoles 29 de Septiembre - vs. Sp. Las Parejas (V)

Fecha 26: Domingo 3 de Octubre - vs.Boca Unidos (L)

Fecha 27: Domingo 10 de Octubre - vs. Juv. Unida de Gualeguaychú (V)

Fecha 28: Domingo 17 de Octubre - vs.Gimnasia y Tiro (L)

Fecha 29: Domingo 24 de Octubre - vs.Sarmiento (V)

Fecha 30: Domingo 31 de Octubre - LIBRE

* Los días pueden modificarse si ambos clubes lo acuerdan y son autorizados por el Consejo Federal.