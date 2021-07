Sportivo Belgrano perdió este domingo ante Sarmiento de Resistencia y sigue perdiendo terreno en la tabla. Ahora, la Verde salió de la zona de clasificación y acumula 10 partidos sin poder ganar, con tres derrotas consecutivas.

En la próxima fecha quedará libre y podría seguir cayendo en la tabla de posiciones.

Resultados la 14ª fecha

Sábado| Depro 0-0 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Guillermo González

Sábado | Crucero del Norte 0-2 Sp. Las Parejas

Árbitro: Santiago Folmer

Domingo | Chaco For Ever 1-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo | Unión (Sunchales) 2-2 Boca Unidos

Árbitro: Santiago Ascenzi

Domingo | Def. de Belgrano 0-3 Juv. Unida (G)

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo | Central Norte 0-0 Douglas Haig

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | Sportivo Belgrano 0-2 Sarmiento

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Racing

Tabla

15° fecha - Zona B

Douglas Haig vs. Chaco For Ever

Sportivo Las Parejas vs. Central Norte

Boca Unidos vs. Crucero del Norte

Juv. Unida (G) vs. Unión (Sunchales)

Gimnasia y Tiro vs. Def. de Belgrano

Sarmiento (Resistencia) vs. Depro

Gimnasia (CdU) vs. Racing (Cba)

Libre: Sportivo Belgrano