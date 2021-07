La primera rueda de Sportivo en números: es el segundo más goleado y el Boero ya no es una fortaleza

Este domingo Sportivo Belgrano cerró la primera rueda de la etapa clasificatoria del Federal A. Si bien aún resta una fecha para que todos los equipos completen los 14 partidos, en barrio Alberione ya comienzan a sacar algunas conclusiones.

Hasta el momento, Sportivo ganó dos partidos: uno de visitante y el otro de local. El primero ante Unión de Sunchales por 2 a 0 y el otro ante Crucero del Norte por 3 a 1. Además, empató 8 partidos, de los cuales en tres de ellos lo ganaba 2-0 y se lo terminaron igualando: vs. Depro, vs. Defensores de Belgrano y vs. Sportivo Las Parejas.

Por otro lado, también perdió 4 partidos (Racing, Juventud Unida, Gimnasia y Tiro y Sarmiento), tres de esas derrotas fueron en los últimos tres encuentros que disputó.

La Verde acumula 14 puntos y marcha 12ª en la tabla de la Zona B, que tiene 15 equipos.

El segundo más goleado

Hasta la fecha 14, Sportivo Belgrano es el segundo equipo que más goles recibió en la Zona B, superado solo por Crucero del Norte que marcha en la última colocación. Al equipo de Martelotto le convirtieron 19 goles y solo hubo dos equipos que no le pudieron anotar: Unión de Sunchales (ganó 2-0) y Douglas Haig (empató 0-0); el resto todos festejaron al menos un gol ante la Verde.

Por el contrario, anotó 16 goles. Un buen promedio que termina opacándose con los 19 tantos recibidos.

El goleador del equipo es Maximiliano Bustamante con 5 goles en su cuenta personal, el segundo es Juan Pablo Francia, que anotó 2. El resto de los goleadores marcaron una sola vez: Santiago Molina, Ángel Prudencio, Ezequiel Gaviglio, Leonardo Felissia, Lucas Peludé, Román Strada, Braian Camisassa, Emanuel Urquiza y Tomás Oses.

Ya no es fortaleza

Un detalle no menor en la categoría es la localía, aunque no cuenta con el condimento especial del público en las gradas. En esta temporada, a Sportivo no le está yendo demasiado bien en su casa y eso se refleja también en la tabla de posiciones.

Jugó 7 partidos en el estadio "Oscar C. Boero". Perdió 2, empató 4 y ganó sólo 1. Anotó 9 goles y recibió 11.

Fuera de casa, el balance es el mismo en cuanto a resultados. En goles, marcó 7 y le anotaron 8.

Dos esquemas y dos bajas claves

Martelotto utilizó dos esquemas diferentes en estos 14 partidos, pero con la misma impronta de construir con la pelota al pie y desde su propio campo. Los dibujos tácticos elegidos por el DT fueron 4-2-3-1 y 3-5-2, este último lo comenzó a utilizar -desde el arranque y como alternativa- a partir de la fecha 12 en adelante.

Por otro lado, el plantel también tuvo bajas determinantes que podrían volver a mediados de septiembre. Se trata de Andrés Alderete, pieza clave en el mediocampo que sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la previa al comienzo de la competencia. Su lugar fue ocupado mayormente por Braian Camisassa y Alex Aguirre, en algunos pasajes de los partidos.

También sufrió una dura lesión Emanuel Urquiza, fue justamente en el partido ante Crucero del Norte donde la Verde consiguió su último triunfo. Su lugar en el equipo fue ocupado por Tomás Rossi, que tomó la responsabilidad de jugar en un puesto no natural y ahora por Lucio Pérez, nueva incorporación.

Los sanfrancisqueños

Finalmente, los jugadores oriundos de nuestra ciudad que sumaron minutos en el primer equipo fueron Tomás Rossi, Santiago Molina, Leonardo Felissia, Braian Camisassa, Alex Aguirre, Maximiliano Bustamante; y lógicamente Juan Pablo Francia y Ezequiel Gaviglio.

También jugaron Ricardo García, Lucas Peludé, Martín Argüello (cedido a Godoy Cruz) y Alan Bert. En tanto, alternó en el banco de suplentes Mauro Priotti.

Por otro lado, Federico López (de Freyre) sumó minutos y Leonardo Martina (de Luxardo) alternó en el banco de suplentes, además del juvenil Facundo Salvay (de Brinkmann) que estuvo en el banco de relevos en una oportunidad.

