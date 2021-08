Federal A: Sportivo subió un puesto sin jugar

Este fin de semana se disputó la 15ª fecha del Federal A, que completó la primera rueda de campeonato y donde Sportivo Belgrano logró subir una posición sin jugar.

Es que la Verde tuvo fecha libre, uno de sus rivales perdió y cayó en la tabla por diferencia de gol. Sportivo ahora marcha 11º con 14 puntos, a tres de la zona de clasificación.

Su próximo rival, Defensores de Pronunciamiento, igualó en condición de visitante 2 a 2 ante Sarmiento de Resistencia. El equipo entrerriano, que deberá visitar San Francisco el próximo domingo, marcha 9º con 16 unidades.

Resultados de la 15ª fecha

Sábado | Douglas Haig 0-1 Chaco For Ever

Árbitro: Fernando Marcos

Sábado | Boca Unidos 2-2 Crucero del Norte

Árbitro: Mauricio Martín

Domingo | Gimnasia (Cdu) 1-3 Racing (Cba)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Juv. Unida 0-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Gimnasia y Tiro 2-1 Def. de Belgrano

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | Sarmiento 2-2 Depro

Árbitro: Gustavo Benites

Domingo | Sp. Las Parejas 2-1 Central Norte

Árbitro: Álvaro Carranza

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla

Próxima fecha (Domingo 8 de agosto)

Sarmiento vs. Def. de Belgrano

Gimnasia y Tiro vs. (Unión Sunchales)

Juv. Unida vs. Crucero del Norte

Boca Unidos vs. Central Norte

Sp. Las Parejas vs. Chaco For Ever

Douglas Haig vs. Racing (Cba)

Sportivo Belgrano vs. Depro

Libre: Gimnasia (CdU)