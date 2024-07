Reina Bellotti (37) atraviesa una difícil situación junto a sus tres hijos menores de edad: se quedó en la calle y ante la desesperación tuvo que usurpar una vivienda que no estaba en uso. La Policía y la inmobiliaria le exigen que abandone el lugar, por ello la mujer pide ayuda a la comunidad para conseguir un lugar seguro para sus hijos y la oportunidad de un trabajo.

Actualmente está desempleada y conseguir una vivienda para ella y sus hijos es su principal urgencia, lo que se complica mucho más con el empeoramiento de la situación económica, el fuerte aumento en los precios de los alquileres y en general de la canasta alimentaria o servicios. La mujer fue víctima de violencia de género y está sola a cargo de sus hijos, sin ayuda familiar.

"Me dijeron que la casa está en venta y no me la pueden alquilar. Les expliqué mi situación, pedí tiempo, no tengo trabajo actual ni garantías, pero solo me dieron 40 días para desalojar y me intimaron con que me van a abrir una causa judicial", le contó a El Periódico.

Reina tiene tres hijos de 12, 8 y 6 años -dos mujeres y un varón-. Explicó que sufrió violencia de género y quedó sola a cargo de sus niños. El chico fue diagnosticado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), por lo que necesita especial atención y un lugar estable para vivir.

"He pedido tiempo para encontrar un lugar seguro para mis hijos, pero no tuve ninguna respuesta concreta. Sufrí violencia de género, me separé y perdí todo, solo me quedan unos colchones", contó la mujer.

Y agregó: "No me siento orgullosa de lo que hice, sé que está mal haber usurpado una casa, pero necesitaba un techo para mis hijos. Me ofrecieron ir al Refugio Nocturno pero no puedo ir con mis nenas a ese lugar", expresó.

“Una oportunidad”

Según contó la mujer, hasta hace poco más de un mes contaba con un trabajo en una empresa, si bien no estaba "blanco”, pero fue despedida.

Sus hijos asisten a la escuela primaria y gracias a un grupo de padres recibe una mínima ayuda para comprar lo indispensable a diario. Además, tiene que llevar a su hijo a las terapias por su situación de salud.

Sin embargo, insistió: "Lo que más necesito es un lugar donde vivir con mis hijos. No quiero quedarme con la casa ni que me regalen nada. Solo quiero un trabajo y un hogar seguro para mis hijos", imploró.

Y luego reveló: "No soy la única madre soltera en esta situación, pero muchas tienen el apoyo de sus familias, cosa que yo no tengo. Solo pido un lugar seguro para mis hijos, no una casa de regalo. Soy trabajadora, lo hice siempre, pero al ser madre soltera se me cierran muchas puertas", concluyó.

Para aquellos que puedan ayudar a Reina y a sus hijos pueden contactarse al 3564 36 5035.