"Entrené mucho para esto", señaló Iñaki Serrano tras el Argentino

El sanfrancisqueño Iñaki Serrano (16) consiguió dos medallas de oro en el Campeonato Argentino de Ciclismo Pista en San Juan, donde también logró superar dos récords nacionales (uno que tenía su hermano Juan Pablo).

Iñaki siempre se destacó en competencias de judo, deporte que entrenó desde chico en el CIJAA (Centro Integral de Judo Alfredo Acosta), pero desde 2020 se aventuró en ciclismo motivado por una pasión heredada por su padre (Ángel “Bachi” Serrano) y su hermano (Juan Pablo).

Allá por 2021 se decidió encarar el ciclismo de manera competitiva y en poco tiempo consiguió sus primeros laureles consagrándose subcampeón en la prueba de vuelta puntuables y en el marco del Campeonato Argentino de Menores.

En diálogo con El Periódico, el joven sanfrancisqueño valoró lo conseguido, al apoyo de su familia y comentó que los objetivos eran precisamente los alcanzados. “Significó mucho poder alcanzar estos logros en el Argentino, entrené mucho para esto yendo los fines de semana a Esperanza y en la semana haciéndolo en gimnasio y con la bicicleta”, señaló.

“Quería las medallas y sobre todo me preparé para bajar los dos tiempos. Mi viejo me acompaña todos los días con la moto, mi hermano me transmite toda su experiencia y cuando puede también entrena conmigo”, indicó.

Campus de judo y Nacional Clausura

Sin embargo, no deja de lado el judo porque inmediatamente después del Argentino de ciclismo, Iñaki viajó a La Rioja porque fue seleccionado por el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) para participar del programa DAR que tiene como objetivo potenciar a jóvenes en el deporte con proyección nacional y hacia el profesionalismo.

El campus tuvo a Paula Pareto (doble medallista olímpica) como entrenadora del seleccionado juvenil nacional, lo que significó para él también una gran experiencia. “Me sirvió muchísimo para mejorar mi técnica y también pude la oportunidad de conocer a la campeona olímpica Paula Pareto que también me pudo transmitir toda su experiencia”, indicó.

Ahora, su objetivo se concentra en el Nacional Clausura que se desarrollará a fines de noviembre en Santiago del Estero. “El punto en común que yo le encuentro al judo y al ciclismo es que es todo a base de entrenamiento y sacrificio puro y duro”, comentó.