Video: las provocaciones de los jugadores de Países Bajos que enojaron a los argentinos

Con mucho sufrimiento hasta el último minuto, Argentina derrotó por penales 4 a 3 a Países Bajos y se metió en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Y entre las imágenes y comentarios luego del partido se hicieron virales algunas fotos del festejo de los jugadores argentinos de frente a los jugadores rivales apenas terminó la tanda de penales. ¿Pero qué pasó antes para provocar esa reacción?

El equipo de Lionel Scaloni sufrió de más ante un rival que no creó demasiadas situaciones de gol durante el juego, pero que empujó hasta el final, aprovechó las que tuvo y forzó el alargue hasta los penales. El partido había sido bastante picado y con alguna trifulca entre jugadores. Hasta ahí, algo habitual del juego.

Sin embargo, al llegar a los penales pasó algo que no se vio en la transmisión oficial pero sí lo captaron las otras cámaras del estadio: varios jugadores del equipo naranja fueron a provocar a los argentinos antes de patear. De hecho, el defensor Dumfries terminó expulsado.

El defensor argentino Nicolás Otamendi fue uno de los que explicó lo que había pasado: “Celebré en la cara porque había un jugador de Holanda que en cada penal que teníamos, venía y le decía cosas a uno de nuestros jugadores. La foto fue sacada de contexto y lo hicimos en respuesta a eso", explicó el defensor de la Scaloneta.

Con las otras cámaras se puede ver que cuando Enzo Fernández va a patear el cuarto penal, se le acerca Dumfries a presionarlo y tuvo que intervenir Di María y otro de los árbitros para separarlo. Al errar el penal, todos los jugadores rivales se adelantaron y fueron a gritarle a Fernández casi en la cara.

La cosa no terminó ahí. Cuando fue el turno de Lautaro Martínez para patear el penal, cuatro jugadores de Países Bajos se acercaron a él para presionarlo. Incluso, el que vuelve de patear su penal también hace algo parecido y lo cruza en el camino. Como si fuera poco, el arquero rival también se acerca al pateador y algo le dice dos veces, hasta el punto en que Lautaro tiene que apartarlo bruscamente con la pelota, ante la mirada del árbitro Mateu Lahoz.

Esto disparó la reacción del resto del plantel para festejar el triunfo de esta manera, como señalaron los argentinos. Incluso, tras la definición de Lautaro, se ve a un grupo de jugadores de Países Bajos que van a buscar un encontronazo con los argentinos en medio de los festejos, situación que no pasó a mayores.

Después del partido, el neerlandés Wout Weghorst, autor de los dos goles intentó acercarse a Lionel Messi, quien le disparó "¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo". Siempre muy medido y respetuoso de los rivales, al jugador argentino le había molestado también una acción en el minuto 83 del partido, cuando Weghorts va a correr una pelota que Messi descargó e innecesariamente lo golpea. Weghorst, que luego señaló que solo quiso darle la mano, había sido uno de los que fue a presionar a Martínez.

El partido ya había sido caliente de entrada con algunas frases del técnico neerlandés Louis Van Gaal, en referencia a que Lionel Messi no participaba demasiado del juego y minimizando su actuación en el enfrentamiento entre ambas selecciones en el Mundial de Brasil 2014, en que Argentina eliminó también al conjunto naranja por penales . Además, el DT había señalado que Países Bajos tendría ventaja en caso de llegar a penales.

Eso no cayó bien en el equipo de Scaloni y menos en su capitán, que tras marcar el segundo gol del partido se dirigió hacia el banco del equipo rival, miró al entrenador y llevó sus manos a las orejas, a lo Riquelme y su famoso "Topo Gigio".

"No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros", explicó Messi tras el juego.