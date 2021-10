Heredero de una pasión: Iñaki Serrano se consagró subcampeón argentino de ciclismo pista

El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Juniors y Menores 2021 en la ciudad de Córdoba donde el sanfrancisqueño Iñaki Serrano se coronó subcampeón.

El ciclista local, hermano de Juan Pablo e hijo de Ángel "Bachi" Serrano, fue segundo en la prueba vueltas puntuables y se adjudicó el subcampeonato. El dato es que hace apenas un año que el joven empezó a entrenarse de cara a las competencias ciclísticas.

"Yo hago judo, es mi deporte principal, pero el año pasado empecé ciclismo por la pandemia, por mi hermano y por mi padre. Y la verdad es que me encantó", relató el joven.

La competencia se desarrolló en el Club Ciclista Velocidad y fue organizada por la Federación Ciclista Cordobesa y fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (Facpyr).

Iñaki contó que empezó a salir con su padre, pero solo con el objetivo de poder hacer un deporte al no poder hacer judo, momentáneamente. "Me encantó tanto que me decidí hacerlo competitivamente, ahora quedé segundo así que voy a seguir dándole con todo", explicó.

"En Córdoba no tenía ninguna presión, era solo para competir porque no tenía mucha experiencia. Quedar en el segundo puesto y pasarla bien es lo mejor que me podría haber pasado", dijo Serrano.

"La verdad que es una satisfacción muy grande hacerlo con ellos y disfrutarlo en familia, ellos tienen una experiencia muy grande para transmitirme, es una muy buena ventaja", contó Iñaki Serrano.

Vigente campeón de judo

Por otro lado, cabe recordar que Serrano también es campeón argentino de judo en la categoría Infantil A -52 kilos junto al Centro Integral de Judo Alfredo Acosta, medalla que había obtenido en Corrientes en 2019.

"Nunca se me había dado de hacer ciclismo, hice fútbol en algún momento, pero lo mío siempre fue el judo. Ahora quiero seguir todo porque todo me beneficia", comentó Iñaki.

Lo que viene

Con respecto a lo que viene Iñaki va por todo y se propone metas muy exigentes, pero motivadoras, de cara al futuro.

"Mis próximos objetivos son, si se hace el nacional de Judo, ir al nacional y ahora se viene el ciclismo ruta, así que voy a correr el argentino de ruta y también los 500 metros de pista el año que viene. Me voy a meter con todo", puntualizó.

Y agregó: "Agradezco a mi padre y a mi hermano, a mi entrenador Diego Vargas porque gracias al complemento que hicieron ellos es que pude lograr esta medalla".