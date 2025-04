El senador Luis Juez reiteró sus intenciones para postularse en las próximas elecciones para la Gobernación en Córdoba y criticó al gobernador Martín Llaryora con una comparación en la que pareció cuestionar a la cultura piamontesa: “Estamos frente a un tipo egoísta, vanidoso, con una mirada muy chiquita. Jodido, son como esos piamonteses que no te quieren mostrar el plato por las dudas que les manotees un raviol de la mesa. Llaryora mirá así la política”, dijo Juez en una entrevista en Canal C.

La despectiva mención a la cultura piamontesa utilizado por Juez puede interpretarse por el lugar de origen del gobernador, San Francisco, una ciudad con arraigadas raíces piamontesas por su historia de inmigración.

Como es sabido, San Francisco es una ciudad en la que se asentaron a fines del siglo XIX y principios del XX numerosas familias provenientes del Piamonte italiano; y su legado se observa en numerosas manifestaciones, ya sea desde la arquitectura, las tradiciones gastronómicas y expresiones culturales. Entidades como la Familia Piamontesa mantienen viva esa influencia con frecuentes actividades.

En su intervención en el programa “Tres Poderes”, que conducen Virginia Guevara y Mariano Bergero, juez disparó nuevamente contra el cordobesismo, el ex gobernador Juan Schiaretti y contra las actuales políticas del Gobierno provincial, además de poner en entredicho la relación entre el ex gobernador y Llaryora.

“El gobierno de Llaryora no terminó de arrancar”, dijo Juez y aseguró que el gobernador “tiene una concepción unitaria del poder, lo que no compra, lo rompe" y que "sin plata no puede hacer política”.

El titular del Frente Cívico también criticó el llamado “cordobesismo” que referencia al peronismo en Córdoba. “Es una gran mentira, ha fracasado. La mayor cantidad de vulnerables lo generaron estos tipos”, acusó.

El senador nacional, ahora aliado al presidente Javier Milei y que actualmente busca definir su candidatura aunque todavía sin un partido confirmado y en medio de presuntas tensiones en Juntos por el Cambio con Rodrigo De Loredo, consideró que hay desconfianza entre Schiaretti y Llaryora. “Hoy Llaryora lo necesita a Schiaretti como el agua, porque es una campaña electoral, una gestión que no arranca. Schiaretti no le tiene ninguna confianza”, afirmó.

Con información de Canal C.