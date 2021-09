Enzo Cassina, del arco a la pista

La semana pasada se corrió la cuarta fecha del Superbike argentino en el circuito internacional Villicum de San Juan, competencia en la cual participan los pilotos locales Luciano Ribodino y Leandro Bagnarelli desde hace varios años. Sin embargo, ese mismo fin de semana hizo su debut otro sanfrancisqueño.

Se trata de Enzo Cassina quien corrió su primera carrera en la categoría Moto AR3 y terminó el puesto 13, nada mal para un debutante. El joven de 17 años es un apasionado de las motos, pero nunca estuvo vinculado a las carreras competitivas; es arquero, jugó en Sportivo Belgrano y actualmente milita en las inferiores de Sportivo Santa Clara.

Hace unos meses atrás recibió una propuesta de René Zanatta para competir en el Superbike en su escudería. Cassina no lo dudó, hizo una prueba, gustó y se embarco en un sueño que ya empezó a rodar.

"La mía es una historia media rara comparada a los chicos que corren desde hace muy chicos... Las motos me gustan desde chico, siempre maneje motos, pero no correr. Mi viejo se compró una moto, yo se la pedía para dar una vuelta, filmaba videos y resulta que ese video llega a René Zanatta. Mi abuelo me consiguió una prueba, fui, lo charlé con él (con Zanatta) y así empezamos", relató Cassina sobre sus inicios, que fueron nada menos que a principios de este año.

O sea, Zanatta es el dueño del equipo y también tu maestro...

Exactamente, René es un crack, corrió en moto, en el Turismo Carretera... y apenas hablé con él entendí su punto de vista porque me dio un futuro, me dice siempre la verdad. Si estoy para correr, corro y si no, no.

¿Y sos arquero de fútbol también?

Claro, hace de los cinco años que juego al fútbol, jugué en el baby cuando terminé me fui a Sportivo Belgrano, estuve mas o menos un año y medio y me fui para Santa Clara, que es el pueblo donde me crié desde chico porque mi viejo vive ahí, entonces estoy por terminar las inferiores en ese club.

¿Cómo fue el proceso de entrenamiento hasta el debut nada menos que en el Villicum?

Ese primer día que fui a hablar con René fuimos al autódromo, vi como entrenaban los chicos y pensé que no lo iba a hacer. Hice un entrenamiento en junio y el Villicum se fue postergando hasta septiembre.

¿Qué cosas tuviste que cambiar de tu rutina para este desafío?

Tuve que faltar algunas veces a la escuela, los entrenamientos son uno o dos días a la semana, voy a la mañana y me tengo que quedar hasta la tarde. Con mi edad obviamente uno también piensa en salir, ir a boliches, pero uno tiene que ponerse las pilas... tuve que salir mucho a bicicletear, el tema físico es primordial para estar a al altura.

El equilibrio es lo principal, yo tengo una contractura en la espalda y a veces me jode, pero estoy con kinesiólogos.

¿Cuáles fueron las sensaciones de los resultados obtenidos en San Juan?

René me fue sincero, me dijo: "Vos vas a terminar último y te pueden sacar hasta 10 o 15 segundos, pero no te preocupes porque vos lo que tenés que hacer es terminar la carrera y no caerte". Fuimos, en las pruebas libres me fue bastante bien y en la clasificación también me fue bien porque bajé mis propios tiempos.

La carrera. "Muchos nervios entes de largar , pero se dio lo que yo esperaba y más porque pude bajar hasta un segundo mi tiempo en carrera. Se podría decir que fueron buenos resultados por ser el debut", dijo Cassina.

Se viene San Nicolás ¿Cómo te preparás para la próxima carrera?

Se viene San Nicolás el 23 de octubre, tuvimos pruebas libres en ese circuito, me fue bastante bien también, capaz tenga una ventaja al conocerlo, pero vamos a prepararnos bien, a dar lo mejor y el objetivo va a ser llegar a la meta que es lo más importante.

Va a llegar un momento que vas a tener que tomar una decisión ¿La moto o el arco?

Sí, apenas empecé ya me di cuenta que el fútbol me encanta, fui muchas veces a la cancha, soy hincha de Tigre y mi viejo me lo preguntó y ya lo decidí, voy a seguir con las motos.

¿Cuáles son las sensaciones personales que te deja todo esto?

Primero alegría, alegría de poder debutar. Te soy sincero, todavía no caigo, no caigo que hace tres meses y medio que entreno y ya debuté en un circuito internacional.

Mucha emoción de estar ahí en en pista, saber que tu familia está apoyándote, tus amigos desde San Francisco mirando la carrera, de no saber lo que eran las carreras a correr en un circuito como el Villicum, compartir esos momentos con mi equipo que te ayudan y con todos los piloto del país que son unos cracks, tienen 10 años de carrera y son unos cracks totales. Mucha alegría y emoción por lo que se viene.