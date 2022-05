Ya no quedan dudas que la vuelta de la Liga Amateur de San Francisco encendió la pasión de muchas hinchadas barriales que por varios años estuvieron apagadas a partir de la falta de competencias.

El fin de semana pasado se dio otra gran muestra de ese fervor popular que hace inigualable a los simpatizantes argentinos. Fue cuando la hinchada del Club La Milka fue alentar al capitán y referente del conjunto Paul Carobolante para brindarle fuerzas de cara a la recuperación de varios meses que necesitará tras sufrir una lesión en una de sus rodillas.

"Qué lindo es que la gente venga a darte fuerzas después de una dura lesión que me deja fuera de las canchas durante todo el año", manifestó a través de su cuenta de Facebook el goleador.

"Como no amar a La Milka, al barrio, al club más hermoso del mundo donde la gente te brinda hasta lo que no tiene, donde todos los partidos son una fiesta.. como no voy a rechazar otros clubes por quedarme a jugar en La Milka si el amor que se siente por este escudo no lo sentí jamás en ningún lado. Pronto voy a volver con muchas más ganas que las de hoy que sea siempre La Milka y nada más", destacó el jugador.