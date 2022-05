Federal A: cómo quedó la tabla tras la 9° fecha

Este domingo se disputó la 9° fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano empató sin goles con Racing de Córdoba en el estadio "Juan Pablo Francia". La Verde sumó un punto importante ante el líder y dejó una buena imagen después de la dura derrota sufrida en Entre Ríos el miércoles pasado.

El equipo de Armando quedó en la 11° posición y en la próxima jornada tendrá fecha libres.

Resultados de la jornada

Domingo | Douglas Haig 3-2 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Sarmiento 0-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

Domingo | Def. de Pronunciamiento 2-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: Matías Billone Carpio

Domingo | Unión (Sunchales) 1-0 Atl. Paraná

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | San Martín (Formosa) 1-1 Crucero del Norte

Árbitro: Nelson Bejas

Domingo | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-1 Boca Unidos

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Sp. Belgrano 0-0 Racing (Cba)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Central Norte 1-0 Juv. Antoniana

Árbitro: Pablo Núñez

Libre: Gimnasia y Tiro

Así quedó la tabla

10° fecha

Sp. Las Parejas vs Unión (Sunchales)

Crucero del Norte vs Def. de Pronunciamiento

Juv. Antoniana vs San Martin (Formosa)

Boca Unidos vs Central Norte

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Defensores (Va. Ramallo)

Gimnasia (CdU) vs Douglas Haig

Racing (Cba) vs Sarmiento

Atl. Paraná vs Gimnasia y Tiro

Libre: Sportivo Belgrano