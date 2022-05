El Tribunal de Disciplina de la Liga Federal de Básquet comunicó este viernes que Provincial de Rosario ganó la serie de Play Inn en la División Región 1 y por ende será el rival de El Ceibo en los Playoffs.

La serie comenzará en Rosario el próximo lunes 16 de mayo, luego se mudará al estadio "Antonio Cena" en el viernes 20 y de ser necesario un tercer partido se disputará el sábado 21 también en San Francisco.

Así quedaron los cruces de las divisiones Córdoba-Santa Fe vs Región 1

Regatas (San Nicolás) vs. Sportivo Suardi

Gimnasia (Rosario) vs. Sport Club Cañadense

Santa Paula (Gálvez) vs. Belgrano (San Nicolás)

El Ceibo vs. Provincial (Rosario)

¿Qué pasó en Rosario?

Este jueves por la noche, Provincial y Atalaya -ambos de Rosario- definían el Play Inn de la División Región 1 que estaba igualado, sin embargo el partido se suspendió a 5 minutos del final.

Provincial lo ganaba por 49 a 38, pero el encuentro debió suspenderse porque integrantes de la hinchada visitante (Atalaya) arrojaron una bengala apagada al campo de juego.

Según relató Marcelo Bloch -integrante de Comisión Directiva de Provincial- en diálogo con el diario La Capital de Rosario, la hinchada visitante arrojó un rollo de papel de máquina que valió un primer aviso de los árbitros. Minutos después alguien lanzó un balde de agua, por lo que se volvió a parar el encuentro. Hasta que finalmente, faltando cinco minutos para el final, la hinchada visitante prendió una bengala y luego tiró el artefacto apagado al campo de juego.

Finalmente, este viernes el Tribunal de Disciplina de la Liga se expidió y le dio por ganada la serie al elenco de Provincial.