Esta semana se confirmó que el cuadrangular final de la Liga Provincial u19 se disputará en la cancha de Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto. Hasta allí llegará la Asociación El Ceibo con la esperanza de quedarse con el título.

La Flor Nacional enfrentará el próximo sábado al equipo local a partir de las 19.45 por un boleto en la final que se disputará el domingo.

Programación

Sábado 14/5

17 hs Atenas (Cba) vs Ameghino (Villa María)

19.45 hs El Ceibo (San Fco) vs Banda Norte (Río Cuarto)



Domingo 15/5

16 hs Tercer Puesto

18.15 hs Final

San Isidro, en cuartos de la Liga Provincial u15

Por otro lado, esta semana también se sortearon los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial u15 donde el único equipo en camino aún es San Isidro que deberá enfrentar nada menos que a Instituto de Córdoba.

Así quedaron los cruces

Unión Central (VM) vs Tiro Federal (M)

Hindú (C) vs Banda Norte (RC)

Instituto (C) vs San Isidro (SF)

Bolivar (VCP) vs Pesca (VCP)