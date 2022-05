El Ceibo cerró el pasado viernes su participación en la primera fase de la Liga Federal de Básquet obteniendo el segundo lugar de la División Córdoba-Santa Fe y por ende la clasificación directa a los playoffs.

Sin lugar a dudas se trata de una campaña histórica del equipo de nuestra ciudad que se metió entre los mejores 32 equipos de la categoría en su primera participación. Ahora, deberá esperar al menos dos semanas para conocer a su próximo rival.

El equipo de Blengini se cruzará con el ganador del partido entre Provincial de Rosario y Atalaya de Rosario, quienes terminaron tercero y sexto respectivamente en la División Región 1. Este partido corresponde a la etapa de reclasificación que se disputa como fase previa en todas las divisiones.

De 102 equipos, entre los 32 clasificados directos

En la Conferencia Norte ya esperan La Unión de Colón, Centro Bancario Gualeguay, Regatas de Resistencia, Asociación Mitre de Tucumán, Belgrano CyD de Tucumán, GEPU de San Luis, Club Riojano y el único invicto del certamen: Tokio de Posadas, la gran sensación con 16 victorias en 16 presentaciones. En la Conferencia Sur, por su parte, ya están clasificados Santa Paula de Gálvez, El Ceibo de San Francisco, Regatas de San Nicolás y Gimnasia de Rosario. La División Patagonia y la División Buenos Aires-FeBAMBA, que estaban compuestas por subdivisiones, tienen a todos sus clasificados pasando por la etapa de repechaje.

La mencionada Reclasificación, al igual que el resto de los playoffs, será al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el mejor clasificado y con formato 1-2, comenzando en la cancha del equipo peor clasificado. La misma comenzará este miércoles y está pautada para finalizar el 14 de mayo. La División Buenos Aires-FeBAMBA será la primera en comenzar ya que su reclasificación está compuesta por dos etapas, del 4 al 8 de mayo entre equipos de Buenos Aires por un lado y equipos de FeBAMBA por el otro. Del 11 al 14 de mayo serán los cuatro cruces entre equipos de Buenos Aires vs equipos de FeBAMBA, para definir los cuatro clasificados de la región.

Los repechajes de NOA y Cuyo serán del 5 al 10 de mayo. En Córdoba-Santa Fe y Región 1, las series serán del 7 al 12 de mayo. En Entre Ríos y NEA se disputarán del 8 al 12 de mayo, mientras que en la División Patagonia, los cuatro cruces se desarrollarán del 8 al 14 de mayo.

Cómo sigue el torneo

Una vez finalizados los repechajes divisionales, comenzarán los playoffs interdivisionales. Los mismos están pautados para comenzar la segunda quincena de mayo y se jugarán al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado. Cruzarán cuatro equipos de una división contra cuatro equipos de otra división con el formato 1vs4, 2vs3, 3vs2 y 4vs1. Los cruces divisionales serán los siguientes:

Conferencia Norte

-NOA vs Cuyo

-NEA vs Entre Ríos

Conferencia Sur

-Córdoba-Santa Fe vs Región 1

-Buenos Aires-FeBAMBA vs Patagonia

Los equipos continuarán eliminándose dentro de este agrupamiento en octavos de final y cuartos de final hasta que queden los clasificados a semifinales, donde se definirán los dos ascensos a la Liga Argentina. Dichos cruces serán:

Conferencia Norte

-El ganador de la Región NOA / Cuyo vs el ganador de la Región NEA / Entre Ríos

Conferencia Sur

-El ganador de la Región Córdoba-Santa Fe / Región 1 vs el ganador de la Región Buenos Aires-FeBAMBA / Patagonia.

De allí saldrán los ganadores de la Conferencia Norte y de la Conferencia Sur que definirán al campeón de la Liga Federal 2022, que se espera que concluya a mediados de julio.

Los equipos que siguen en carrera y los respectivos cruces de Reclasificación:

CONFERENCIA NORTE

División Entre Ríos

1- La Unión de Colón

2- Centro Bancario Gualeguay

3- Regatas Uruguay

4- Racing de Gualeguaychú

5- Neptunia

6- Central Entrerriano

Reclasificación (Del 8 al 12 de Mayo)

-Regatas Uruguay vs Central Entrerriano

-Racing de Gualeguaychú vs Neptunia de Gualeguaychú

División NEA

1-Tokio de Posadas

2-Regatas de Resistencia

3-San Martín de Curuzú Cuatiá

4-Hindú de Resistencia

5-Sarmiento de Resistencia

6-AMAD de Goya

Reclasificación (Del 8 al 12 de Mayo)

-San Martín de Curuzú Cuatiá vs AMAD de Goya

-Hindú de Resistencia vs Sarmiento de Resistencia

División NOA

1-Asociación Mitre de Tucumán

2-Belgrano CyD de Tucumán

3-Talleres de Tafí Viejo

4-Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero

5-Nicolás Avellaneda de Tucumán

6-Jorge Newbery de Santiago del Estero

Reclasificación (Del 5 al 10 de Mayo)

-Talleres de Tafí Viejo vs Jorge Newbery de Santiago del Estero

-Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero vs Nicolás AVellaneda de Tucumán

División Cuyo

1-GEPU de San Luis

2-Club Riojano

3-Rioja Jrs Basket

4-Facundo de La Rioja

5-Amancay de La Rioja

6-Montmartre de Catamarca

Reclasificación (Del 5 al 10 de Mayo)

-Rioja Jrs Basket vs Montmartre de Catamarca

-Facundo de La Rioja vs Amancay de La Rioja

CONFERENCIA SUR

División Córdoba-Santa Fe

1- Santa Paula de Gálvez

2- El Ceibo de San Francisco

3- Sport Club Cañadense

4- Sportivo Suardi

5- Sportivo 9 de Julio de Río Tercero

6- Deportiva 9 de Julio de Morteros

Reclasificación (Del 7 al 12 de Mayo)

-Sport Club Cañadense vs 9 de Julio de Morteros

-Sportivo Suardi vs 9 de Julio de Río Tercero

División Región 1

1-Regatas de San Nicolás

2-Gimnasia y Esgrima de Rosario

3-Provincial de Rosario

4-Belgrano de San Nicolás

5-Sportsmen Unidos de Rosario

6-Atalaya de Rosario

Reclasificación (Del 7 al 12 de Mayo)

-Provincial de Rosario vs Atalaya de Rosario

-Belgrano de San Nicolás vs Sprotsmen Unidos de Rosario

División Buenos Aires-FeBAMBA

Subdivisión Buenos Aires

1-Unión de Mar del Plata

2-Racing de Olavarría

3-Colón de Chivilcoy

4-Estudiantes de La Plata

5-Atlético Pilar

6-Independiente de Tandil

Reclasificación (Del 4 al 8 de Mayo)

-Colón de Chivilcoy vs Independiente de Tandil

-Estudiantes de La Plata vs Atlético Pilar

Subdivisión FeBAMBA

1-Los Indios de Moreno

2-Presidente Derqui

3-River Plate

4-Racing Club

5-El Talar

6-Estudiantil Porteño

Reclasificación (Del 4 al 8 de Mayo)

-River Plate vs Estudiantil Porteño

-Racing Club vs El Talar

División Patagonia

Subidivisión Neuquén-Río Negro

1-Centro Español de Plottier

2-Perfora de Plaza Huincul

3-El Biguá de Neuquén

4-Deportivo Roca

Subdivisión La Pampa-Río Negro

1-Federación YPF de Comodoro Rivadavia

2-Pico Foot-Ball Club

3-All Boys de Santa Rosa

4-Sol de Mayo de Viedma

Reclasificación (Del 8 al 14 de Mayo)

-Federación Deportiva YPF vs Deportivo Roca

-Centro Español Plottier vs Sol de Mayo de Viedma

-Pico Foot-Ball Club vs El Biguá

-Perfora de Plaza Huincul vs All Boys de Santa Rosa