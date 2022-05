Este fin de semana arrancaron los cuartos de final de la Liga Provincial u19 donde El Ceibo logró un triunfo importante en condición de local ante Barrio Parque de Córdoba en el marco del primer juego.

La Flor Nacional se impuso por 110 a 67 y ahora buscará definirlo en la capital provincial. De no poder hacerlo volverá a San Francisco para disputar el juego final que dirima al clasificado al Final Four de la categoría.

Cuartos de final

El Ceibo 110 vs 67 Barrio Parque (Cba)

Atenas (Cba) 103 vs 67 9 de Julio (Río Tercero)

Matienzo (Cba) vs Banda Norte (Río Cuarto) -juegan el domingo-

Bolívar (Villa Carlos Paz ) 65 vs 91 Ameghino (Villa María)

Resultados dispares ante los cordobeses

Por otro lado, este sábado también se disputaron los partidos de octavos de final de la Liga Provincial u15 donde perdió El Ceibo y ganó San Isidro.

La Flor Nacional no pudo en condición de local ante Instituto de Córdoba y cayó por 125 a 77; mientras que el Rojo derrotó a Atenas por 71 a 65 en el "Severo Robledo".

Los octavos de final

Banda Norte (Río Cuarto) 80 vs 47 Sparta (Villa María)

Hindú (Cba) vs Santo Tomás (Cba) -juegan el lunes-

Bolívar (Villa Carlos Paz) 93 vs 54 9 de Julio (Río Tercero)

Atenas (Cba) 65 vs 71 San Isidro

Unión Central (Villa María) 56 vs 64 Poeta Lugones (Cba)

El Ceibo 77 vs 125 Instituto (Cba)

Bochas Sport (Colonia Caroya) vs Tiro Federal (Morteros) -juegan el domingo-

Ameghino (Villa María) 68 vs 86 Pesca (Villa Carlos Paz)