El Ceibo recibe este lunes -desde las 21.30- la visita de Sport Club Cañadense en el marco de la penúltima fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal de Básquet. El equipo de Blengini debe ganar para seguir con chances de quedarse con el N° 2.

La Flor Nacional viene de conseguir un verdadero triunfazo ante 9 de Julio en Morteros el viernes pasado donde tuvo una gran actuación colectiva. Buscará repetir ante un rival directo que también ganó en la fecha pasada y acumula el mismo puntaje (25 pts.).

Más allá de la obligación de sumar una victoria, también estará pendiente a lo que suceda con Sportivo Suardi -el otro rival directo- que debe visitar al líder y ya clasificado Santa Paula de Gálvez.

Previa

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Agustín Lozano, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Juan Ignacio Garetto. DT: Eduardo Blengini.

Sport Club: Gabriel Delbón, Gino Avenali, Alejo Traverso, Aquiles Montani, Lucas Salles, Víctor Flores, Valentino Palazzesi, Emiliano Galtelli y Mauro Simonutti. DT: Gabriel Casalegno.

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21.30

Así se juega la fecha 20

Lunes 25 de abril | 21 hs 9 de Julio (Río Tercero) vs. Sp. Las Parejas

Lunes 25 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. Sport Club Cañadense

Lunes 25 de abril | 21.30 hs Santa Paula vs. Sportivo Suardi

Libre: 9 de Julio (Morteros)