Esta semana se realizó el sorteo de los cruces de la fase reclasificatoria en la Liga Provincial de Básquet u15 donde participan El Ceibo y San Isidro de nuestra ciudad. Ambos equipos quedaron con rivales definidos de cara a la lucha por ingresar a octavos de final.

La Flor Nacional recibirá en el "Antonio Cena" a Sportivo Suardi, mientras que San Isidro será local de Porteña Asociación.

Los cruces reclasificatorios:

Sparta (Villa María) vs Central Argentino (Río Cuarto)

Universitario (Cba) vs Santo Tomás (Cba)

El Ceibo vs Sportivo Suardi

Poeta Lugones (CBA) vs Banco (Cba)

San Isidro vs Porteña Asoc.

Tiro Federal (Morteros) vs Pilar Sport (P)

Atlético Bell (Bell Ville) vs Pesca (Villa Carlos Paz)

9 de Julio (Río Tercero) vs Vélez Sarsfield (Oliva)