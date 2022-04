La categoría u15 de El Ceibo cerró este jueves la fase regular de la Liga Provincial de Básquet con triunfo nada menos que en el Polideportivo Carlos Cerutti. Fue con victoria sobre Santo Tomás de Córdoba por 70 a 64 que le dio el segundo lugar de la Zona D.

Para los "pibes" de la Flor Nacional, jugar en el mítico estadio de Atenas, fue sin dudas fue una experiencia sumamente enriquecedora que le dio el toque de color al cierre de esta primera parte del campeonato.

Con el segundo lugar obtenido, el equipo de nuestra ciudad disputará el primer cruce de playoffs en condición de local.

Por otro lado, en la Zona C, San Isidro no pudo con Instituto de Córdoba y cayó por 82 a 53 quedando así en el segundo lugar de la Zona C.