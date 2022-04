La fase clasificatoria de la Liga Federal de Básquet entra en su recta final y la Asociación El Ceibio, que ya se aseguró un lugar en la reclasificación, lucha por el segundo puesto de la tabla.

Este lunes se jugará la 18ª fecha de la División Córdoba-Santa Fe y la Flor Nacional tendrá fecha libre, pero se mantiene atento a lo que suceda con sus rivales directos.

La 18° fecha (Lunes)

21 hs 9 de Julio (Río Tercero) vs. 9 de Julio (Morteros)

21.30 hs Santa Paula vs. Sport Club

21.30 hs Sp. Suardi vs. Sp. Las Parejas

Así está la tabla

1. Santa Paula 26 pts.

2. Sp. Suardi 23 pts.

3. El Ceibo 23 pts.

4. Sport Club 22 pts.

5. 9 de Julio (Morteros) 21 pts.

6. 9 de Julio (Río Tercero) 20 pts.

7. Sp. Las Parejas 18 pts.

Lo que le queda

Fecha 19 - Viernes 22 de abril | 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Fecha 20 - Lunes 25 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. Sport Club Cañadense

Fecha 21 - Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sp. Las Parejas vs. El Ceibo