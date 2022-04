El Ceibo vuelve a jugar en el "Antonio Cena" con la premisa de volver a la victoria y trepar en la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal. Recibirá este viernes a 9 de Julio de Río Tercero desde las 21.30.

El equipo de Blengini viene de tener una floja actuación en Gálvez donde cayó goleado con el líder Santa Paula. Esa derrota los bajó del segundo lugar -puesto que ocupaba en soledad- y ahora necesita recuperar terreno en la recta final de la fase regular.

El equipo visitante viene de tener jornada libre y de caer en su casa, también con Santa Paula. Se juega esta noche una de las últimas chances de meterse en la discusión por el segundo lugar.

Previa

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Benjamín Almada, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Juan Ignacio Garetto. DT: Eduardo Blengini.

9 de Julio: Joaquín Morandini, Gastón Torre, Santiago Rosso, Sebastián Cuevas, Agustín Farail, Martín Melo, José Gerlero, Facundo Santiago, Ramiro Paz y Nazareno Bertazzo. DT: Darío Coronel.

Estadio: Antonio Cena

17° fecha (Viernes)

21.30 hs Sport Club Cañadense vs. Sp. Suardi

21.30 hs El Ceibo vs. 9 de Julio (Río Tercero)

21.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Santa Paula

Libre: Sp. Las Parejas

Así está la tabla

1. Santa Paula 25 pts.

2. Sp. Suardi 21 pts.

3. El Ceibo 21 pts.

4. Sport Club 21 pts.

5. 9 de Julio (Morteros) 19 pts.

6. 9 de Julio (Río Tercero) 19 pts.

7. Sp. Las Parejas 18 pts.