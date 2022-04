Asociativo de Básquet: así están las tablas tras la cuarta fecha

Se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Básquet de San Francisco donde El Ceibo lidera la tabla de posiciones de primera división luego de haberle ganado a Devoto en condición de visitante.

Por la misma fecha, El Tala ganó en Arroyito frente a Cultural por 69 a 55 y San Isidro hizo lo propio ante Almafuerte de Las Varillas por 82 a 75 en el “Severo Robledo”.

Próxima fecha (23 de abril)

El Ceibo vs. Cultural Arroyito

SS Devoto vs. San Isidro

El Tala vs. Almafuerte

