Tras la victoria en Morteros, El Ceibo sigue con chances concretas se quedarse con el N° 2 de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal y así saltear una fase de playoffs.

El equipo de Blengini tendrá el próximo lunes un partido determinante en el "Antonio Cena" porque recibirá a Sport Club Cañadense, equipo que acumula el mismo puntaje. Deberá ganarle y esperar una derrota de Sportivo Suardi ante el líder para poder sellar la clasificación en la última jornada en su visita a Sportivo Las Parejas.

El N° 1 fue asegurado por Santa Paula de Gálvez que arrasó en la fase regular.

Resultados de la 19ª fecha

Sport Club Cañadense 85-72 Sp. 9 de Julio 8Río Tercero)

Sp. Las Parejas 78-04 Santa Paula

9 de Julio (Morteros) 72-80 El Ceibo

Libre: Sportivo Suardi

Así está la tabla

1. Santa Paula 30 pts.

2. Sp. Suardi 25 pts.

3. El Ceibo 25 pts.

4. Sport Club 25 pts.

5. 9 de Julio (Río Tercero) 23 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 23 pts.

7. Sp. Las Parejas 20 pts.

Lo que resta

Fecha 20

Lunes 25 de abril | 21 hs 9 de Julio (Río Tercero) vs. Sp. Las Parejas

Lunes 25 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. Sport Club Cañadense

Lunes 25 de abril | 21.30 hs Santa Paula vs. Sportivo Suardi

Libre: 9 de Julio (Morteros)

Fecha 21

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sp. Las Parejas vs. El Ceibo

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sport Club Cañadense vs. 9 de Julio (Morteros)

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sportivo Suardi vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Libre: Santa Paula