La fase clasificatoria de la Liga Federal de Básquet disputa sus últimas jornadas donde la Asociación El Ceibo busca quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Tras quedar libre en la 18ª fecha, el equipo de Blengini buscará este viernes volver a la victoria fuera de casa y ante un rival directo para mantenerse con chances concretas de alcanzar el Nº 2.

Así se juega la 19ª fecha

Viernes 21 hs | Sport Club Cañadense vs. Sp. 9 de Julio 8Río Tercero)

Viernes 21.30 hs | Sp. Las Parejas vs. Santa Paula

Viernes 22 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. El Ceibo

Libre: Sportivo Suardi

Así está la tabla

1. Santa Paula 28 pts.

2. Sp. Suardi 25 pts.

3. El Ceibo 23 pts.

4. Sport Club 23 pts.

5. 9 de Julio (Río Tercero) 22 pts.

6. 9 de Julio (Morteros) 22 pts.

7. Sp. Las Parejas 19 pts.

Lo que le queda a El Ceibo

Fecha 20 - Lunes 25 de abril | 21.30 hs El Ceibo vs. Sport Club Cañadense

Fecha 21 - Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sp. Las Parejas vs. El Ceibo