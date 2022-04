Federal A: tras la cuarta fecha, cómo quedó Sportivo en la tabla de la Zona Norte

El domingo se completó la 4º fecha del Federal A, que dejó a Sportivo Belgrano fuera de la zona de clasificación. Con la derrota ante Crucero del Norte, la Verde le pierde pisada a los líderes en el inicio de la temporada.

Los punteros son Racing de Córdoba, que volvió a ganar por goleada precisamente ante el próximo rival de Sportivo (Juventud Antoniana), y Sarmiento de Resistencia que le ganó como visitante a Sportivo Las Parejas.

Los resultados de la 4ª fecha

Sábado | Crucero del Norte 1-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Depro 0-1 San Martín (Formosa)

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo | Boca Unidos 0-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Federico Guaymas

Domingo | Gimnasia y Tiro 2-0 Def. de Belgrano

Árbitro: Rodrigo Rivero

Domingo | Unión (Sunchales) 0-0 Central Norte

Árbitro: Lucas Caballero

Domingo | Juv. Antoniana 0-4 Racing (Cba)

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Sp. Las Parejas 0-1 Sarmiento

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo | Atl. Paraná 1-0 Douglas Haig

Árbitro: Marcelo Sanz

Libre: Juventud Unida de Gualeguaychú

La tabla

La próxima fecha

Racing (Cba) vs. Boca Unidos

Sportivo Belgrano vs. Juv. Antoniana

Sarmiento vs. Crucero del Norte

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Def. de Belgrano vs. Atl. Paraná

Central Norte vs. Gimnasia y Tiro

San Martín (Formosa) vs. Unión (Sunchales)

Gimnasia (CdU) vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Libre: Depro