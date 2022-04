La Asociación El Ceibo visita este viernes a Sportivo Las Parejas en el marco de la última fecha de la División Córdoba-Santa Fe de la Liga Federal. Será a partir de las 21.30 con el objetivo de ganar para adjudicarse el pase directo a playoffs.

El equipo de Blengini encadena tres victorias consecutivas en el torneo y viene de dejar en el camino a Sport Club Cañadense. Por su parte, Sportivo Las Parejas hace rato que ya quedó sin chances de avanzar a los playoffs y solo juega para cumplir.

Las chances

El Ceibo depende de sí mismo para clasificar ya que con una victoria nadie podrá arrebatarle el segundo lugar de la tabla. En el caso de perder, la Flor Nacional deberá esperar una derrota de Sportivo Suardi en su casa.

Si no logra clasificarse como segundo, tendrá otra oportunidad en la reclasificación ante 9 de Julio de Morteros. Partido que se jugará al mejor de tres encuentros definiendo la serie en San Francisco.

Previa

Sp. Las Parejas: Alexis Mato, Juan Pedemonte, Maximiliano Ríos, Pedro Amoros, Galo Marín, Francisco Zuccali, Arik Levin, Lahuel Silva, Ignacio Desch, Néstor López y Francisco Pérez. DT: Martín Pighin

El Ceibo: Lautaro Florito, Aaron Bono, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Martín Sauco, Benjamín Almada, Agustín Lozano, Tomás Paschetto, Pablo Grosso, Gustavo Calorio y Juan Ignacio Garetto. DT: Eduardo Blengini.

Estadio: La Fortaleza del Lobo

Hora: 21.30

Fecha 21

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sp. Las Parejas vs. El Ceibo

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sport Club Cañadense vs. 9 de Julio (Morteros)

Viernes 29 de abril | 21.30 hs Sportivo Suardi vs. 9 de Julio (Río Tercero)

Libre: Santa Paula

Así está la tabla

1. Santa Paula 32 pts. - (Clasificado a playoffs)

2. El Ceibo 27 pts. - (Zona de clasificación a playoffs)

3. Sp. Suardi 26 pts. - (Zona de reclasificación)

4. Sport Club 26 pts. - (Zona de reclasificación)

5. 9 de Julio (Río Tercero) 25 pts. - (Zona de reclasificación)

6. 9 de Julio (Morteros) 23 pts. - (Zona de reclasificación)

7. Sp. Las Parejas 21 pts.