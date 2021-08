El abogado Mario Ruiz, que representa a Leonardo Sacco (23), el joven imputado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 17 años y que se mantiene prófugo desde hace casi una semana en San Francisco, aseguró hoy a El Periódico que su defendido no comparece a la Justicia porque "no hay garantías".

Cabe recordar que el joven permanece prófugo de la Justicia desde hace más de una semana. Consultado por este medio, Ruiz aclaró que no iba a dar mayores declaraciones sobre el caso pero se manifestó en disconformidad por el manejo de la causa por parte de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Bernardo Alberione, al que acusó de "falta de imparcialidad".

En ese marco, no precisó si Sacco se presentará espontáneamente en estos días pero enfatizó que el joven imputado "no tiene garantías", lo que hace suponer que seguirá prófugo.

Una posibilidad es que en los próximos días Ruiz aporte testimonios de presuntos testigos relacionados con el hecho con el fin de aclarar la situación de su defendido.

En breves declaraciones a este medio, Ruiz dio su versión sobre por qué Sacco no se presenta ante la Justicia.

El Periódico: ¿Por qué dice que no tiene garantías? ¿cuáles son las garantías que exigen?

Ruiz: Con un fiscal que está diciendo que es culpable y qué está ratificado, ¿cómo podés presentar una persona si tiene que instruir una causa de forma imparcial? Eso hace a las garantías, la imparcialidad y la objetividad, y no la tiene. Se vulneran las garantías constitucionales, porque la imparcialidad es una garantía constitucional. El fiscal está difundiendo los actos procesales, cuando el proceso de los delitos sexuales debe ser privado, no es para andar publicando, entonces para qué hace la cámara Gesell y no una audiencia pública.

EP: ¿Y por qué no se presenta Sacco si asegura que es inocente?

R: Lo que pasa es que con este fiscal que pone su foto como que es culpable, ¿qué garantías tengo? Lo está acusando. Directamente lo está acusando con foto y nombre.

Amenazas

Por otro lado, Ruiz aseguró que que la familia de Sacco no amenazó al fiscal Alberione, algo que investiga ahora la Justicia, sino que consideró que hubo un enojo del padre de la víctima por un allanamiento en la casa de la abuela del imputado y madre de su padre, Víctor Sacco, pero que no fueron amenazas.

"Le han ido a romper la puerta a la casa de la madre, que no puede caminar. Si hubo algo fue solo un momento de calentura porque le fueron a romper la puerta a la casa de la madre, que está postrada, pero no hubo amenazas", manifestó el abogado.

La mujer padece una discapacidad que le impide caminar, sin embargo, según relató el abogado, los efectivos policiales rompieron la puerta de su vivienda para entrar al lugar mientras la mujer permanecía postrada.

Lo que dijo el fiscal

En una entrevista con El Periódico Radio este lunes, el fiscal Alberione no dio precisiones sobre el hecho sino que informó que la denunciante ratificó hoy lo expuesto en la denuncia y a la vez aseguró que al no presentarse el imputado "complica la credibilidad".

El funcionario judicial explicó que continúan trabajando en la búsqueda del joven prófugo y afirmó que la denunciante "confirmó lo que había dicho a algunas de las personas que declararon en la causa", sin dar otras precisiones ya que aún no declaró el imputado.

Al mismo tiempo, con respecto al imputado prófugo, indicó: "Realizaremos la actividad que haga falta para ubica el paradero de esta persona, hace varios días que se lo está buscando y mientras no se ponga en derecho seguirá la búsqueda".

Alberione insistió en que no iba a brindar detalles de la modalidad del hecho investigado hasta que el imputado no ejerza su derecho a defensa. "La primera garantía que tenemos que respetar, por lo tanto cuando este joven ejerza el derecho de defensa, diga lo que tenga que decir respecto de los elementos que tiene la Fiscalía para realizar la imputación y pedir su detención. Después de ese momento daré a conocer los pormenores. Primero esperaremos la declaración del imputado", explicó el funcionario judicial.

Lo que dijo el padre del imputado

El viernes pasado, Víctor Sacco manifestó en una entrevista con El Periódico que la denuncia es falsa y que "hay cosas raras en la causa". A la vez aseguró que su hijo "se va a presentar cuando tenga garantías", y sostuvo que confía en la inocencia del joven.