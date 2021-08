En un allanamiento ordenado por el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione, en la mañana de este martes fue secuestrado un automóvil en el marco de la búsqueda de un joven de 23 años señalado como presunto abusador de una adolescente de 17 años. El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Policía de Córdoba en una vivienda de barrio Hospital y podría ser muy relevante en la causa ya que según investiga la Justicia el abuso se habría cometido en un vehículo.

El automóvil secuestrado será sometido ahora a peritajes. Fuentes policiales indicaron que el allanamiento se efectuó a las 9 de este martes.

En declaraciones a El Periódico Radio Fm 97.1, el fiscal Alberione destacó que por estas horas se encuentran abocados a la búsqueda y detención del joven que se encuentra prófugo y señalado como presunto autor del abuso sexual a la joven de 17 años en nuestra ciudad, que lo denunció el pasado fin de semana.

El funcionario judicial aseguró que nunca tuvo un caso de estas características, en referencia a que según la denuncia el agresor sexual drogó a la joven antes de abusar de ella.

Alberione también explicó que se encuentra en el comienzo de la investigación y que no podía dar mayores detalles. Asimismo, indicó que en el allanamiento en su domicilio el joven buscado no fue hallado.

"No puedo adelantar mucho porque todavía estamos en los albores de la investigación. Hemos realizado procedimientos, se ha avanzado en la recolección de pruebas, que estamos evaluando y tomando las medidas para tratar de identificar al autor. Primero tengo que identificar bien al autor y cómo ocurrieron los hechos, para seguir con la investigación", manifestó el fiscal.

"Es un hecho de características extrañas, no puedo dar precisiones, pero no es algo habitual recibir este tipo de denuncia con este modalidad", dijo el fiscal.

Consultado sobre los antecedentes de casos en la ciudad en que una víctima denuncia haber sido drogada antes de ser abusada, respondió: "No tengo registro de esta modalidad. Todas las modalidades de abuso son aprovechando circunstancias, pero en este caso si se conocían es una maniobra artera".

El fiscal no descartó que el joven buscado se pueda presentar espontáneamente ante la Justicia. "Dependerá de su voluntad y de su situación", dijo.

"Se busca con todos los medios que tenemos a disposición, que no son pocos. No me caben dudas que en poco tiempo que el responsable será identificado. Se sigue trabajando en función de las pruebas que podamos recolectar", anticipó el fiscal.

Asimismo, Alberione aclaró que aún no se le hicieron pericias a la denunciante.

Sobre la víctima, aseguró que se encuentra contenida en su domicilio y con su entorno familiar.

La denuncia

Según la información a la que accedió a El Periódico, la adolescente habría estado en un local previamente junto a amigos y a un joven de 23 años, a quien conocía, con el cual se retiró del lugar. Fuentes tribunalicias aportaron que ambos se subieron al auto del hombre para ir a dar una vuelta, compraron una cerveza a la que –se presume en la investigación- el denunciado le agregó una pastilla (sedante o ansiolítico) para luego cometer el abuso ante la indefensión de la mujer.

Tras el hecho, el supuesto abusador dejó a la joven en inmediaciones al Superdomo, en la zona céntrica. Aun shockeada, ésta realizó la denuncia policial.

Este lunes por la mañana, en tanto, la Justicia declaró al presunto abusador como prófugo ya que no pudieron dar con su persona en un allanamiento en su vivienda.