Continúa la búsqueda de Leonardo Sacco (23), imputado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal sobre una adolescente de 17 años en San Francisco, la cual este lunes en Cámara Gesell ratificó la denuncia y los datos aportados sobre el hecho que investiga la Justicia. Sacco se mantiene prófugo desde hace más de una semana.

Bernardo Alberione, fiscal de Delitos Complejos y a cargo de la investigación, explicó en diálogo con El Periódico Radio 97.1 que continúan trabajando en la búsqueda del joven prófugo y afirmó que la denunciante "confirmó lo que había dicho a algunas de las personas que declararon en la causa".

Al mismo tiempo, con respecto al imputado prófugo, indicó: "Realizaremos la actividad que haga falta para ubica el paradero de esta persona, hace varios días que se lo está buscando y mientras no se ponga en derecho seguirá la búsqueda. En cuanto lugar tengamos datos, estaremos verificando la presencia o no de esta persona".

Alberione prefirió aún no brindar detalles de la modalidad del hecho investigado hasta que el imputado no ejerza su derecho a defensa. "La primera garantía que tenemos que respetar, por lo tanto cuando este joven ejerza el derecho de defensa, diga lo que tenga que decir respecto de los elementos que tiene la Fiscalía para realizar la imputación y pedir su detención. Después de ese momento daré a conocer los pormenores. Primero esperaremos la declaración del imputado", explicó el funcionario judicial.

¿Cuánto complica su situación el imputado al no presentarse?

Evidentemente al no estar a derecho la situación se complica en cuanto a la credibilidad en la comparecencia cuando se lo cite, no a la existencia o no del hecho. Esto en cuanto a la sujeción en cuanto es la ley o las órdenes judiciales.

¿Pudo hablar con alguien de la familia del imputado Sacco?

No, nunca nadie se acercó a hablar a la fiscalía.

¿Y el abogado del acusado tampoco?

Estuvo presente en la Cámara Gesell, pero no se habló del tema. Simplemente estuvo presente como abogado defensor.

Hay una versión que indica que hubo amenazas de parte de la familia de Sacco hacia usted. ¿Qué puede decir al respecto?

Se han iniciado actuaciones de oficio, por declaraciones del personal policial, por un delito de esa naturaleza. Desconozco los pormenores.

¿Usted tiene custodia por esto?

No me preocupa.

¿Cuál es la situación de la joven?

Hoy pudo declarar sobre todos los temas que se le preguntaron y eso está siendo motivo de análisis de la Fiscalía en el marco de las pruebas que estamos recogiendo. Sé que está contenida psicológicamente.

¿El abogado defensor de Sacco no manifestó o no le preguntó por qué no se presenta?

No, no soy quién para decirle qué tiene que hacer.

En la familia de Sacco hablan de falta de garantías para presentarse. ¿A qué cree que se refiere?

La verdad que no sé, porque más garantías que las que brindamos... Todo lo que se pide es que comparezca, que se le hace saber el hecho que se le atribuye, que ejerza el derecho a defensa y a partir de ahí vemos cómo seguimos con la investigación. Pero sí o sí tengo que escucharlo.

¿Están indagando con cámaras de seguridad en el centro para avanzar con la investigación?

Nosotros seguimos trabajando sin parar y seguimos avanzando en la investigación, con o sin la presencia del imputado.

¿Cuál es la imputación que tiene?

Abuso sexual con acceso carnal.

En caso de que se presente en estas horas, ¿cuáles son los pasos a seguir?

Veremos qué tiene para decir. Lo primero que quiero es tomarle indagatoria para que ejerza el derecho a defensa, es todo lo que quiere la fiscalía.

¿Se complicó el caso más de la cuenta con esta situación que se mantiene prófugo?

Evidentemente es una complicación importante, en un proceso que sigue avanzando con o sin la presencia del imputado.

Amenazas

Por otro lado, la fiscalía del cuarto turno, a cargo de Leonor Faillá, investiga de oficio una serie de amenazas que habría vertido en contra de Alberione un familiar de Leonardo Sacco durante un allanamiento en la mañana de este lunes.

En su vivienda de barrio Hospital, ante la presencia de efectivos policiales un familiar del joven habría vertido amenazas de muerte hacia el fiscal que ordenó la captura del joven, hecho que ahora investiga la Justicia y que motivó a que desde la fiscalía a cargo de Faillá se dispusiera una consigna policial frente a la vivienda de Alberione.