Siete votos a favor de la condena perpetua y tres en línea con el pedido de la absolución. Así fue el voto entre los ocho jurados populares y los dos técnicos –el presidente solo vota en caso de empate- que llevó a Gerardo Gette a mantenerse tras las rejas por el crimen del médico Daniel Casermeiro, ocurrido en diciembre de 2019.

De esta forma finalizó este martes el juicio que tuvo cuatro audiencias y cerró previamente a la condena con los alegatos de la fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga Díaz, y el abogado defensor de Gette, Héctor Flores.

Los fundamentos de la condena se leerán el próximo 12 de diciembre y la defensa del condenado ya adelantó que presentará un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia (TSJ): “Con los fundamentos y sabiendo que tres jueces solicitaron la absolución nos deja una puerta muy abierta para hacer esta presentación”, dijo Flores una vez que salió de la sala de audiencias.

El pedido de perpetua

La fiscal Aliaga Díaz comenzó la serie de alegatos. Lo hizo por alrededor de una hora y media.

Consideró que "la conclusión del hecho es conducente porque se encuentra acreditado". Luego señaló que el crimen fue el "epílogo" de una situación que se venía dando hace tiempo entre Gette y Casermeiro, y ratificó que todo se desencadenó por las diferentes deudas que el primero tenía para con el segundo.

Recordó las primeras declaraciones del ahora condenado y las comparó con el trabajo realizado por la policía a través de los peritajes telefónicos y las cámaras de seguridad urbana que tomaron a Gette el día de la desaparición del médico yéndose en auto junto a éste. También, en horas de la tarde, retornando del sector noroeste de la ciudad, zona donde fue hallado el automóvil de Casermeiro abandonado dentro de un maizal.

“Cambió el chip de su teléfono, lo apagó o lo puso en modo bien, por eso no lo detectaban las antenas de telefonía. Fue una manipulación del teléfono la que hizo (por Gette) y es parte de la premeditación”, indicó.

Remarcó que Casermeiro le reclamaba a Gette insistentemente entre el 18 y 19 de diciembre de 2019 un dinero que le había prestado para que recupere su camioneta VW Amarok de color negro, puntualmente 50 mil pesos. Pero a ello le sumó otras deudas por un departamento en Brasil y un terreno en la ciudad de San Francisco.

“La investigación estuvo bien hecha, pido usar al jurado el sentido común, la lógica”, indicó al cerrar su alegato.

Para la defensa, la fiscalía “direccionó la prueba”

El abogado Héctor Flores había pedido la absolución de su defendido “por las dudas –interpretó- que dejó la investigación”.

Tras ello indicó que la fiscalía que investigó el hecho “direccionó la prueba en contra del acusado” al considerar que todo aquello que no les cerró en la investigación “se lo dejó de lado”.

Flores realizó varios cuestionamientos, entre ellos el móvil económico que para la parte acusatoria desencadenó el crimen. También afirmó que a su defendido “nunca se lo vio con un arma”. Cabe recordar que la utilizada para ejecutar al ginecólogo nunca apareció.

“Nadie puede determinar si Gette estaba en el auto, lo ponen solo en la escena porque no atendió el teléfono ese día”, dijo en referencia a una imagen tomada por una cámara de seguridad que toma el vehículo en Av. Maipú y a testimonios de personas de Luxardo que vieron al médico solo en el vehículo.

“La investigación se centró en dudas, conjeturas para cerrar una causa de alguna forma sin pruebas o algún elemento y lo hicieron con elucubraciones. Desde el inicio fue así la causa”, cerró.

Habló Gette: “Soy inocente”, dijo

Gette tuvo la posibilidad de hablar previo a la condena y manifestó: "Están tocando de lleno mi vida que tengo arruinada desde el primer día, tanto yo como mi familia. Soy inocente, el doctor Casermeiro era mi amigo y ni siquiera pude hacer el luto".

Aseguró que “fue vergonzoso el accionar policial” e insistió con que el médico era su "mejor amigo", y que no tenía motivos para matarlo.

En su alocución de más de media hora, el acusado hizo referencia a la amistad que mantuvo con Casermeiro: "Estaba en el mejor momento de la amistad con el doctor, era una amistad sana y no por plata. No me hacía falta a mí, yo le hacía falta a él porque el doctor estaba muy solo. Yo era su confidente", adujo.

Según el acusado, se abstuvo de declarar porque “desde el primer momento perdí el respeto por la policía". Y agregó: "No uso armas, nunca las usé. Hay muchas cosas oscuras que no sé del doctor. Yo no sabía todo de él".

En su discurso, Gette les habló directamente a los jurados populares, manifestando que "estoy preso hace tres años en un pabellón con 80 personas y me llevo bien con todos. Están decidiendo el futuro de mi vida".

Y por último cerró: "Cometí muchos errores, pero no soy un ladrón ni un asesino".