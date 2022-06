Camila Ferreyra, la joven que padece un tumor cerebral desde su adolescencia, está internada nuevamente en la terapia intensiva de un hospital de Córdoba y su familia pide cadena de oraciones para que pueda llegar de la menor manera al jueves, día en que será intervenida quirúrgicamente.

Su mamá Silvia Luna contó a El Periódico que el tumor avanza con rapidez y que le genera diversos inconvenientes, por lo que la operación es sumamente necesaria.

"Cami está como el domingo, lo único que mueve es su mano derecha, el domingo la movía un poquito más, hoy menos. Los médicos dicen que cada día desmejora, porque es un tumor inmenso, muy grande, y crece día a día. Ahora le van a empezar a poner antibióticos", contó la mujer.

Luna sostuvo que la joven tiene una sonda nasogástrica porque hace tres semanas que no puede comer. "Hay que esperar hasta el jueves, el parte médico de hoy (por ayer) no cambió mucho, restó un poquito. Es duro decirlo pero yo sé que mañana me encuentro con un poquito menos. Le estoy pidiendo a Dios cada segundo que la haga aguantar hasta el jueves, que le dé fuerzas, porque no tienen fuerzas ni para hablar, para que la cirugía salga bien, que no dañe nada, porque hay posibilidades, pero yo sé que para Dios nada es imposible", dijo.

La mujer pidió ayuda para poder reunir elementos de higiene, principalmente pañales para adultos y apósitos: "Lamentablemente mi vida es una lucha, hace 10 años que vengo con este tema de Cami, ojalá no necesitara nada, pero lamentablemente necesito pañales, hoy le llevé los últimos. También apósitos y alcohol en gel".

También necesita ayuda para costear el traslado desde el alojamiento hasta el hospital. "Tengo dos viajes en el día, de ida son 500 y a la vuelta otros 500 pesos, tengo miedo de tener que ir a terapia y no tener para el remis, tampoco puedo caminar, no me importa no comer pero quiero verla a ella y que ella me vea a mí, que sepa que estoy al lado de ella. No me gusta molestar pero no tengo, me da un poco de bronca porque no me gusta esto, pero lamentablemente me tocó", manifestó. Para colaborar, la CBU de la familia es 0200915911000001978926. También se puede hacerlo en Rioja 142.

Seguidamente, también pidió oraciones por la salud de su hija: "Pido que recen mucho, una cadena de oración inmensa porque sé que Dios hace milagros, en ella hizo muchos".

"Como siempre le dije, siempre estuve a su lado, y ella también, las dos vinimos y las dos nos vamos, las dos luchamos y las dos vamos a vencer. Ella más que todo, porque también hay alguien que la espera en casa, Abigail, su beba de 1 año y 6 meses. Tiene que luchar por ese ángel que la espera y por mí, yo ya perdí una hija y no quiero perder otra. Y por sus hermanos, por todos ella tiene que volver", cerró.

Advierten por estafa

Vale agregar que días atrás, la familia advirtió a través de las redes sociales por una estafa en nombre de la salud de la joven. Se trata del pedido de dinero que viene realizando un hombre, casa por cada, en nombre de Camila Ferreyra.

"Tengan cuidado, es un aprovechador más. Nosotros no estamos pidiendo dinero casa por casa. Siempre hacemos ventas, y las ventas son entregadas en nuestro domicilio", escribió su mamá en una publicación.